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توزیع غذای دانشجویان علوم پزشکی بدون تغییر ادامه دارد

توزیع غذای دانشجویان علوم پزشکی بدون تغییر ادامه دارد
کد خبر : 1806180
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معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با رد اخبار مربوط به تغییر شیوه پرداخت یارانه غذای دانشجویان، اعلام کرد که خدمات تغذیه در دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال تحصیلی آینده مطابق روال گذشته ارائه خواهد شد.

به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مسعود حبیبی با اشاره به اینکه طرح واریز یارانه غذا به کیف پول دانشجویان هنوز آماده اجرا نیست گفت: طرح پرداخت مستقیم یارانه تغذیه به کیف پول دانشجویان در سال تحصیلی پیش‌رو در دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، از جمله راه‌اندازی و توسعه سلف‌ها و رستوران‌های مکمل، سامانه‌های اجرایی و ساز و کارهای نظارتی است، از آنجا که این زیرساخت‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است، اجرای این طرح پس از آماده‌سازی مقدمات و اطلاع‌رسانی رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

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