توزیع غذای دانشجویان علوم پزشکی بدون تغییر ادامه دارد

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، از جمله راه‌اندازی و توسعه سلف‌ها و رستوران‌های مکمل، سامانه‌های اجرایی و ساز و کارهای نظارتی است، از آنجا که این زیرساخت‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است، اجرای این طرح پس از آماده‌سازی مقدمات و اطلاع‌رسانی رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.