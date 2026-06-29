آمادهباش کامل قرارگاه ایمنی تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید
کمیته عملیات قرارگاه ایمنی مدیریت بحران تهران از تشدید آمادگیهای عملیاتی و اجرای تمهیدات ایمنی برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا، کمیته عملیات قرارگاه ایمنی مدیریت بحران تهران آخرین اقدامات خود در راستای تضمین ایمنی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از جمله پایشهای میدانی، تحلیلهای فنی ازدحام جمعیت و هماهنگیهای امدادی گسترده را تشریح کرد.
بر اساس این گزارش، بخشی از این فعالیتها شامل پایش و بازرسی میدانی از نقاط حساس نظیر مصلی تهران و زائر شهر اراضی عباسآباد بوده است.
همچنین در بخش تحلیل فنی، دادههای مربوط به ۵۸۹ باب ساختمان در محورهای استراتژیک دماوند، انقلاب، آزادی و لشکری به همراه یک کیلومتر اطراف آنها، جهت شبیهسازی میزان ازدحام جمعیت مورد تحلیل قرار گرفته است.
در راستای آمادگی برای پاسخگویی به نیازهای زائران، هماهنگیهای عملیاتی برای استقرار اتاقهای خنک، تعیین پارکینگهای اسکان اضطراری و بررسی ظرفیتهای بهشتزهرا انجام شده است.
همچنین این کمیته با شرکت در جلسات تخصصی، گلوگاههای احتمالی، ساعات اوج جمعیت و شرایط بحرانی حرارتی را با استفاده از برنامههای شبیهسازی شناسایی کرده است.