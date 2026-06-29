تمدید اعتبار پروانههای منقضی شده تولید دارو
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از تمدید اعتبار پروانههای تولید داخل که منقضی شدهاند یا قبل از آذر ۱۴۰۵ منقضی میشوند، با هدف جلوگیری از کمبود دارو و تداوم تولید خبر داد.
به گزارش ایلنا از ایفدانا، اکبر عبداللهیاصل گفت: با توجه به شرایط ایجادشده در پی جنگ های اخیر و به منظور جلوگیری از بروز کمبود دارو، اعتبار پروانههای تولید داخل که منقضی شدهاند یا تا پیش از آذرماه سال جاری منقضی میشوند، تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید خواهد شد.
وی افزود: این تصمیم در کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک به تصویب رسیده و با هدف جلوگیری از هرگونه وقفه در فرآیند رهاسازی (ریلیز) داروهای تولید داخل و حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو اتخاذ شده است.
مدیرکل دارو تأکید کرد: شرکتهای تولیدکننده برای تمدید اعتبار پروانههای خود باید درخواست، تصویر پروانه و فیش الکترونیکی پرداخت هزینه تمدید را به ازای هر IRC به اداره کل دارو ارسال کنند.