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در ۷۲ ساعت گذشته انجام شد؛

بازداشت ۳۸۱ سارق خشن

بازداشت ۳۸۱ سارق خشن
کد خبر : 1806097
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معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اجرای نخستین مرحله طرح ضربتی مبارزه با سارقان خشن در اواخر خرداد، گفت: در این طرح عملیاتی که به مدت ۷۲ ساعت در سراسر کشور اجرا شد، کارآگاهان ۳۸۱ سارق حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ کامیار چهری  درباره جزئیات طرح ضربتی مبارزه با «سارقان خشن»، از جمله باندهای قاب‌زنی، عنف و جیب‌بری، عملیاتی گسترده و سراسری در سراسر کشور، افزود: در اواخر خرداد سال جاری، در یک عملیات متمرکز و به مدت سه روز، با به‌کارگیری همه توانمندی‌های عملیاتی در سطح کشور، ضربه‌ای مهلک به ریشه سارقان خشن وارد شد.

سرهنگ چهری با تشریح نتایج این طرح، اعلام کرد که در این سه روز، تعداد ۳۸۱ سارق شناسایی و بازداشت شدند که ۷۵ درصد از بازداشت‌شدگان، سارقان «سابقه دار» و حرفه‌ای هستند که سال‌ها در پرونده‌های مشابه فعالیت می‌کردند، در حالی که ۲۵ درصد دیگر از متهمان برای اولین بار اقدام به ارتکاب جرم کرده‌اند.

وی افزود: این عملیات تنها به بازداشت‌ها ختم نشد، بلکه منجر به کشف و استرداد ۶۶۰ مورد از انواع اموال مسروقه شد که در طی این طرح از دست سارقان خشن بازپس گرفته شد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا در تحلیل جغرافیایی این عملیات خاطرنشان کرد: بیشترین میزان کشفیات مربوط به استان‌های تهران بزرگ، خراسان رضوی و خوزستان بوده است همچنین، بیشترین تعداد بازداشت‌ها در استان‌های تهران بزرگ، خوزستان و مازندران صورت گرفته است که نشان می‌دهد پلیس آگاهی و عملیاتی، کانون‌های اصلی فعالیت این باندها را به دقت شناسایی و محاصره کرده است.

سرهنگ چهری، ضمن پیامی قاطع و تکان‌دهنده برای همه کسانی که قصد ارتکاب جرایم خشن را دارند، گفت: به همه سارقان، قاب‌زن‌ها و جیب‌برهایی که تصور می‌کنند با تغییر مکان یا روش‌های جدید می‌توانند از چشم پلیس پنهان بمانند، هشدار می‌دهیم: «ما شما را می‌بینیم، می‌شناسیم و می‌دانیم کجا هستید.»

این سه روز تنها یک نمونه کوچک از قدرت عملیاتی ما بود. هر لحظه ممکن است دستاویزی بر روی دستان شما قرار بگیرد. هیچ جای امنی برای شما باقی نمانده است و هر اقدامی برای ایجاد ناامنی، با پاسخی سریع، خردکننده و بدون هیچ ملاحظه‌ای پاسخ داده خواهد شد. اگر فکر می‌کنید گریخته‌اید، بدانید که شبکه رصد ما تمام مسیر شما را می‌بیند و بازداشت شما تنها مسئله زمان است.

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