خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵ مجله دانشگاه تهران در دو پایگاه بین‌المللی نمایه شدند

۵ مجله دانشگاه تهران در دو پایگاه بین‌المللی نمایه شدند
کد خبر : 1806094
لینک کوتاه کپی شد.

سه مجله از مجلات دانشکدگان فارابی در کتابخانه دیجیتال نشریات الکترونیکی آلمان (EZB) و دو مجله از دانشکده علوم اجتماعی در Open Policy Finder نمایه شدند.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی دانشگاه تهران، مجله «آمایش سرزمین»، «حقوق خصوصی» و «مدیریت سرمایه اجتماعی» از مجلات دانشکدگان فارابی در کتابخانه دیجیتال نشریات الکترونیکی آلمان (EZB) و مجلات علمی «مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران» و «توسعه محلی روستایی – شهری» در پایگاه معتبر Open Policy Finder نمایه شدند.

کتابخانه EZB، یکی از معتبرترین و گسترده‌ترین پلتفرم‌های دیجیتال جهان برای سازمان‌دهی و دسترسی به نشریات علمی الکترونیکی است که توسط بیش از ۶۷۰ دانشگاه، مؤسسه علمی و کتابخانه پژوهشی در سراسر جهان به عنوان ابزاری کلیدی برای دسترسی سریع و یکپارچه به متن کامل مقالات علمی استفاده می‌شود.

پایگاه (Open Policy Finder) نیز که پیش‌تر با نام Sherpa Romeo شناخته می‌شد، زیر نظر مؤسسه Jisc انگلستان فعالیت می‌کند و معتبرترین مرجع جهانی برای بررسی سیاست‌های دسترسی آزاد، حقوق مالکیت معنوی نویسندگان و ضوابط بایگانی مقالات (Archiving Policy) در مجلات علمی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی