فرمانده یگان حفاظت سازمان محیطزیست:
قاچاق و نگهداری حیوانات وحشی را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنید
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیطزیست از دستگیری ۲۴۰۴ متخلف زیستمحیطی در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: متخلفان پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سردار رضا رستگار با ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه اول سالجاری یگان حفاظت، از کشف بیش از ۲۶۰۲ مورد تخلف محیط زیستی خبر داد و افزود: در میان کشفیات انجام شده، ۸۷۰۱ مورد صید آبزیان، ۱۴۱۴ مورد شکار پرندگان، ۳۳۰ مورد شکار پستانداران و بیش از ۱۴۸۲ مورد زندهگیری و نگهداری غیرمجاز حیات وحش، ۴۳۱ مورد پیشگیری و شروع به شکار، ۱۵۵۹ مورد آلودگی های محیط زیستی و ۴۸ مورد کشفیات تخلفات زیست محیطی از طریق فضای مجازی ثبت شده است.
وی افزود: در سه ماه ابتدایی سال جاری ۸۶۴ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز، ۱۶ قبضه سلاح جنگی و ۳۰۰۴۱ مورد آلات و ادوات شکار و صید از متخلفان کشف و ضبط شده است.
سردار رستگار با اشاره به گشت ها و پایش شبانهروزی محیطبانان در مناطق تحت مدیریت در سطح کشور از هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در مناطق و همچنین قاچاق و نگهداری و خرید و فروش حیوانات وحشی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک ترین اداره محیط زیست گزارش دهند.