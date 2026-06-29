قاچاق و نگهداری حیوانات وحشی را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنید

وی افزود: در سه ماه ابتدایی سال جاری ۸۶۴ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز، ۱۶ قبضه سلاح جنگی و ۳۰۰۴۱ مورد آلات و ادوات شکار و صید از متخلفان کشف و ضبط شده است.

سردار رستگار با اشاره به گشت ها و پایش شبانه‌روزی محیط‌بانان در مناطق تحت مدیریت در سطح کشور از هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در مناطق و همچنین قاچاق و نگهداری و خرید و فروش حیوانات وحشی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ ترین اداره محیط زیست گزارش دهند.