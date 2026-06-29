رئیس پلیس راهور فراجا:
هیچ ممنوعیتی برای ورود به تهران اعمال نمیشود؛ رد شایعات فضای مجازی
رئیس پلیس راهور فراجا با رد شایعات منتشر شده در فضای مجازی درباره ممنوعیت ورود به تهران، تأکید کرد که هیچگونه ممنوعیت کلی برای تردد در دستور کار پلیس نیست و محدودیتها تنها بهصورت مقطعی و در محدوده محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.
به گزارش ایلنا از راهور، سردار سیدتیمور حسینی با تکذیب برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره ممنوعیت ورود به تهران، اظهار کرد: آنچه در برخی پایگاههای خبری و فضای مجازی درباره ممنوعیت ورود به تهران منتشر شده، به هیچ عنوان صحت ندارد و چنین موضوعی در دستورکار پلیس راهور نیست.
وی با بیان اینکه محدودیتهای ترافیکی صرفاً بر اساس محل برگزاری مراسم و مسیرهای عبور پیشبینی میشود، افزود: مانند سایر مناسبتها، متناسب با محل اجرای مراسم، محدودیتها و ممنوعیتهای مقطعی تردد و توقف اعمال خواهد شد اما این محدودیتها به معنای ممنوعیت کلی ورود به شهر تهران نیست.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: برای شهرهای تهران، قم و مشهد، طرحهای ترافیکی بهصورت مستقل و متناسب با شرایط هر شهر تدوین شده است و اجرای این طرحها صرفاً در محدودههای مشخص و در بازههای زمانی معین خواهد بود.
سردار حسینی تأکید کرد: تمامی محدودیتهای ترافیکی با پیشبینی مسیرهای جایگزین و راههای دسترسی مناسب همراه خواهد بود تا تردد شهروندان با کمترین اختلال انجام شود.
رئیس پلیس راهور فراجا از شهروندان خواست اخبار مربوط به محدودیتهای ترافیکی را تنها از طریق مراجع رسمی و پلیس راهور دنبال کنند و به شایعات و اخبار غیررسمی منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.