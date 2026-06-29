به گزارش ایلنا، سرهنگ «جواد مختاررضایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به ارسال لینک‌های جعلی از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اظهار کرد: در روزهای اخیر برخی مجرمان سایبری با سوءاستفاده از نگرانی شهروندان نسبت به اختلالات ایجادشده، اقدام به ارسال پیام‌هایی با عناوینی نظیر «به‌روزرسانی همراه‌بانک»، «نصب نسخه جدید» یا «رفع اختلال» کرده و کاربران را به دانلود و نصب نسخه‌های آلوده اپلیکیشن‌های بانکی ترغیب می‌کنند.

وی افزود: این افراد با هدایت کاربران به صفحات جعلی و نصب بدافزارهای مخرب و جاسوسی روی تلفن همراه آنان، زمینه سرقت اطلاعات بانکی، دسترسی غیرمجاز به حساب‌های مالی و برداشت غیرقانونی از حساب شهروندان را فراهم می‌کنند.

به گزارش پلیس، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا تأکید کرد: شهروندان برای به‌روزرسانی اپلیکیشن‌های بانکی صرفاً به سایت رسمی بانک مربوطه یا مارکت‌های معتبر و مورد تأیید مراجعه کنند و از دانلود هرگونه فایل یا نرم‌افزار از منابع ناشناس و لینک‌های ارسالی در پیامک ها و پیامرسان های داخلی و خارجی خودداری کنند.

سرهنگ مختاررضایی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با جرائم و کلاهبرداری‌های سایبری، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی policefata.ir گزارش کرده یا با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.