هشدار فوری پلیس فتا درباره پیامکهای جعلی «بهروزرسانی همراهبانک»
پلیس فتا فراجا با هشدار نسبت به سوءاستفاده مجرمان سایبری از اختلالات اخیر در خدمات بانکی کشور، از شهروندان خواست مراقب پیامها و لینکهای جعلی با موضوع «بهروزرسانی» و «نصب نسخه جدید همراهبانک» باشند.
وی افزود: این افراد با هدایت کاربران به صفحات جعلی و نصب بدافزارهای مخرب و جاسوسی روی تلفن همراه آنان، زمینه سرقت اطلاعات بانکی، دسترسی غیرمجاز به حسابهای مالی و برداشت غیرقانونی از حساب شهروندان را فراهم میکنند.
به گزارش پلیس، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا تأکید کرد: شهروندان برای بهروزرسانی اپلیکیشنهای بانکی صرفاً به سایت رسمی بانک مربوطه یا مارکتهای معتبر و مورد تأیید مراجعه کنند و از دانلود هرگونه فایل یا نرمافزار از منابع ناشناس و لینکهای ارسالی در پیامک ها و پیامرسان های داخلی و خارجی خودداری کنند.
سرهنگ مختاررضایی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با جرائم و کلاهبرداریهای سایبری، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی policefata.ir گزارش کرده یا با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.