آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

به گفته وی، ترافیک و تردد خودروها در محدوده نسیم‌شهر تا دهشاد و همچنین احمدآباد مستوفی در آزادراه ساوه–تهران نیز پرحجم و نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به ترافیک نیمه سنگین جاده شهریار–تهران هم گفت: کنارگذر شمالی شهر اراک نیز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت همچنان مسدود است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: برهمین اساس ضروری است رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راههای کشورمطلع شوند.