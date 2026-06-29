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آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور
کد خبر : 1805979
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین–کرج–تهران، ساوه–تهران خبر داد و گفت: در همین ارتباط ترافیک جاده شهریار – تهران نیز نیمه سنگین گزارش شده است.

به گزارش ایلنا از راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: ترافیک آزادراه قزوین–کرج – تهران نیز در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، ترافیک و تردد خودروها در محدوده نسیم‌شهر تا دهشاد و همچنین احمدآباد مستوفی در آزادراه ساوه–تهران نیز پرحجم و نیمه‌سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به ترافیک نیمه سنگین جاده شهریار–تهران هم گفت: کنارگذر شمالی شهر اراک نیز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت همچنان مسدود است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: برهمین اساس ضروری است رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راههای کشورمطلع شوند.

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