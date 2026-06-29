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آماده‌باش کامل آتش‌نشانی تهران برای تأمین ایمنی مراسم مصلی

آماده‌باش کامل آتش‌نشانی تهران برای تأمین ایمنی مراسم مصلی
کد خبر : 1805917
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مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با حضور در مصلی، از استقرار نیروها و تجهیزات عملیاتی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، قدرت اله محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران با حضور در مصلی تهران ضمن بررسی استقرار نیروها و تجهیزات عملیاتی، در جریان اقدامات معاونت عملیات سازمان و هماهنگی های انجام شده برای تأمین ایمنی شرکت کنندگان در این مراسم قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، معاونت عملیات و مناطق عملیاتی سازمان آتش نشانی تهران از هفته گذشته بازدیدهای ایمنی از محل برگزاری مراسم و مسیرهای منتهی به آن را در دستور کار قرار داده اند تا با شناسایی مخاطرات احتمالی و پیش بینی تمهیدات لازم، شرایطی ایمن برای حضور شهروندان فراهم شود.

همچنین نیروهای عملیاتی سازمان با استقرار در نقاط پیش بینی شده و آماده باش کامل، مسئولیت تأمین ایمنی و آمادگی برای مواجهه با هرگونه حادثه احتمالی را بر عهده دارند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران در این بازدید بر ضرورت آمادگی کامل نیروهای عملیاتی، هماهنگی میان بخش های مختلف و ارائه خدمات ایمنی مطلوب به شهروندان تأکید کرد.

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