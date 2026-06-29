برقراری ۷۲ هزار تماس با سامانه ۱۹۰ سلامت روان

بررسی داده‌های آماری این سامانه نشان می‌دهد بیشترین تماس‌ها برای دریافت خدمات مشاوره تلفنی سلامت روان در گروه سنی ۳۱ تا ۴۵ سال بوده و ۶۱ درصد تماس‌گیرندگان را بانوان تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، «ترس و اضطراب»، «تعارض در روابط»، «مشکلات ارتباطی با فرزندان» و «اختلالات خواب» از مهم‌ترین موضوعاتی بوده‌اند که در تماس با این سامانه مطرح شده است.

پروتکل عملیاتی خط ۹ سامانه ۱۹۰ بر ارائه مشاوره تخصصی فوری استوار است و در مواردی که نیاز به مداخلات تخصصی‌تر تشخیص داده شود، افراد به مراکز مرتبط در شبکه بهداشت و درمان از جمله مراکز خدمات جامع سلامت و مراکز سلامت روانی اجتماعی (سراج) ارجاع می‌شوند تا روند مراقبت و درمان آنان به صورت کامل دنبال شود.

مشاوره تلفنی سلامت روان هر روز از ساعت ۸ تا ۲۴ به صورت رایگان توسط روان‌شناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در دسترس مردم قرار دارد و شهروندان می‌توانند برای دریافت خدمات مشاوره و حمایت روانی از این ظرفیت استفاده کنند.