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سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

رگبار پراکنده در شمال و شمال شرق کشور

رگبار پراکنده در شمال و شمال شرق کشور
کد خبر : 1805898
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سازمان هواشناسی برای بخش‌هایی از شمال، شمال شرق و دامنه‌های البرز، رگبار، رعدوبرق و وزش بادپیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، امروز در برخی مناطق مازندران، شرق گیلان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شرق هرمزگان، احتمال وقوع رگبار همراه با رعدوبرق و وزش باد وجود دارد. این پدیده همچنین در ارتفاعات استان‌های گیلان و گلستان و دامنه‌های جنوبی البرز پیش‌بینی شده است.

در روزهای فردا و چهارشنبه نیز وضعیت جوی در سواحل دریای خزر، شمال شرق و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز با رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود. علاوه بر این، در بخش‌هایی از مرکز، جنوب و جنوب شرق کشور، احتمال وزش باد شدید موقت و خیزش گردوغبار در هوا پیش‌بینی شده است.

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