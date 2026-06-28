وی در ادامه از تمامی متقاضیان خواست در فرصت تعیین‌شده، با مراجعه به سامانه مربوط، نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مراحل اقدام کرده و ثبت‌نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

بنا بر این گزارش، این فرصت، آخرین مهلت برای ثبت‌نام و تکمیل فرآیند ثبت نام بوده و پس از پایان مهلت اعلام‌شده، امکان ثبت‌نام یا تمدید مجدد فراهم نخواهد بود.