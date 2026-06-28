خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک رئیس جمعیت هلال احمر همزمان با فرا رسیدن هفته قوه قضائیه

پیام تبریک رئیس جمعیت هلال احمر همزمان با فرا رسیدن هفته قوه قضائیه
کد خبر : 1805786
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس جمعیت هلال‌احمر، در پیامی، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به رئیس دستگاه قضا تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، در پیامی، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به رئیس دستگاه قضا تبریک گفت.

در متن پیام کولیوند آمده است:

برادر ارجمندم حضرت آیت‌الله جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای (دامت برکاته)

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

ضمن آرزوی سلامتی، توفیق روزافزون و قبولی عزاداری‌ها در سالروز شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفای آن حضرت، هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت مظلومانه معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و یاران وفادارش، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مجاهدت‌های خالصانه مردان و زنانی است که با تکیه بر عدالت، قانون‌مداری و صیانت از حقوق مردم، امنیت، آرامش و اعتماد عمومی را استوار ساخته‌اند.

اینجانب این مناسبت ارزشمند را به جنابعالی، مدیران، قضات، کارکنان خدوم دستگاه قضایی و تمامی خدمتگزاران عرصه عدالت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و یاد و خاطره شهید بهشتی، این اندیشمند بزرگ و پرچمدار عدالت‌خواهی را گرامی می‌دارم.

بی‌تردید استقرار عدالت، اجرای دقیق قانون و نظارت هوشمندانه بر فرآیندهای اجرایی، از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی کشور است. جمعیت هلال‌احمر نیز به عنوان نهادی مردمی، امدادی و بشردوستانه، همواره در مسیر خدمت بی‌منت به مردم، نیازمند همراهی و حمایت نظام حقوقی و قضایی کشور بوده و این همراهی زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مردم، شفافیت، سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی شده است. در این میان، نقش مؤثر سازمان بازرسی کل کشور در رصد هوشمندانه فرآیندها، پیشگیری از آسیب‌ها، اصلاح رویه‌ها، تقویت انضباط اداری و ارائه راهکارهای کارشناسی، کمک شایانی به ارتقای کارآمدی، سلامت و اثربخشی مأموریت‌های جمعیت هلال‌احمر داشته است.

نگاه پیشگیرانه، اصلاح‌محور و همراه با هدایت این سازمان، بستری مناسب برای تسهیل خدمت‌رسانی، صیانت از بیت‌المال، حفظ حقوق مردم و ارتقای بهره‌وری در اجرای مأموریت‌های امدادی، درمانی، بشردوستانه و جوانان فراهم آورده است.

امروز که هلال‌احمر در حوادث طبیعی، بحران‌های ملی، خدمات سلامت، امداد و نجات، آموزش همگانی، فعالیت‌های داوطلبانه و اقدامات بشردوستانه در کنار مردم ایستاده است، هم‌افزایی و تعامل سازنده با دستگاه قضایی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای استمرار این خدمت مقدس و افزایش امید و اعتماد در جامعه به شمار می‌رود.

اینجانب ضمن تجلیل از تلاش‌های ارزشمند جنابعالی و مجموعه خدوم قوه قضائیه، توفیق روزافزون آن دستگاه انقلابی را در تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد، گسترش سلامت اداری و خدمت صادقانه به مردم شریف ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

امید است در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با همدلی و همکاری همه ارکان نظام، شاهد ایرانی مقتدرتر، عادلانه‌تر و برخوردار از سرمایه اجتماعی روزافزون باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی