پیام تبریک رئیس جمعیت هلال احمر همزمان با فرا رسیدن هفته قوه قضائیه

در متن پیام کولیوند آمده است:

برادر ارجمندم حضرت آیت‌الله جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای (دامت برکاته)

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

ضمن آرزوی سلامتی، توفیق روزافزون و قبولی عزاداری‌ها در سالروز شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفای آن حضرت، هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت مظلومانه معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و یاران وفادارش، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مجاهدت‌های خالصانه مردان و زنانی است که با تکیه بر عدالت، قانون‌مداری و صیانت از حقوق مردم، امنیت، آرامش و اعتماد عمومی را استوار ساخته‌اند.

اینجانب این مناسبت ارزشمند را به جنابعالی، مدیران، قضات، کارکنان خدوم دستگاه قضایی و تمامی خدمتگزاران عرصه عدالت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و یاد و خاطره شهید بهشتی، این اندیشمند بزرگ و پرچمدار عدالت‌خواهی را گرامی می‌دارم.

بی‌تردید استقرار عدالت، اجرای دقیق قانون و نظارت هوشمندانه بر فرآیندهای اجرایی، از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی کشور است. جمعیت هلال‌احمر نیز به عنوان نهادی مردمی، امدادی و بشردوستانه، همواره در مسیر خدمت بی‌منت به مردم، نیازمند همراهی و حمایت نظام حقوقی و قضایی کشور بوده و این همراهی زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مردم، شفافیت، سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی شده است. در این میان، نقش مؤثر سازمان بازرسی کل کشور در رصد هوشمندانه فرآیندها، پیشگیری از آسیب‌ها، اصلاح رویه‌ها، تقویت انضباط اداری و ارائه راهکارهای کارشناسی، کمک شایانی به ارتقای کارآمدی، سلامت و اثربخشی مأموریت‌های جمعیت هلال‌احمر داشته است.

نگاه پیشگیرانه، اصلاح‌محور و همراه با هدایت این سازمان، بستری مناسب برای تسهیل خدمت‌رسانی، صیانت از بیت‌المال، حفظ حقوق مردم و ارتقای بهره‌وری در اجرای مأموریت‌های امدادی، درمانی، بشردوستانه و جوانان فراهم آورده است.

امروز که هلال‌احمر در حوادث طبیعی، بحران‌های ملی، خدمات سلامت، امداد و نجات، آموزش همگانی، فعالیت‌های داوطلبانه و اقدامات بشردوستانه در کنار مردم ایستاده است، هم‌افزایی و تعامل سازنده با دستگاه قضایی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای استمرار این خدمت مقدس و افزایش امید و اعتماد در جامعه به شمار می‌رود.

اینجانب ضمن تجلیل از تلاش‌های ارزشمند جنابعالی و مجموعه خدوم قوه قضائیه، توفیق روزافزون آن دستگاه انقلابی را در تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد، گسترش سلامت اداری و خدمت صادقانه به مردم شریف ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

امید است در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با همدلی و همکاری همه ارکان نظام، شاهد ایرانی مقتدرتر، عادلانه‌تر و برخوردار از سرمایه اجتماعی روزافزون باشیم.