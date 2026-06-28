رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت:
مصوبه رایگان بودن بستری کودکان زیر ۷ سال همچنان به قوت خود باقی است
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت تأکید کرد که مصوبه رایگان بودن بستری کودکان زیر ۷ سال همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت در واکنش به طرح برخی ادعاها در فضای مجازی نوشت: «برخی در فضای مجازی مدعی شدهاند که رایگان بودن بستری کودکان زیر ۷ سال لغو شده. این ادعا نادرست است. مصوبه رایگان بودن بستری کودکان زیر ۷ سال همچنان به قوت خود باقی است. اگر در هر مرکز درمانی خلاف این مصوب عمل شد، از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنید تا پیگیری شود.»