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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

روایت تکان‌دهنده از نظام سلامت گیلان/ نماینده مجلس: خیلی تلاش کرده‌ایم اما فایده‌ای ندارد

روایت تکان‌دهنده از نظام سلامت گیلان/ نماینده مجلس: خیلی تلاش کرده‌ایم اما فایده‌ای ندارد
کد خبر : 1805710
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نماینده شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی در خصوص بحران سلامت در استان گیلان و انتقادها از عملکرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان گفت: در این زمینه صحبت‌های زیادی کرده‌ایم. در کل تاثیری ندارد. در کل تلاش‌ها بی‌فایده است. وزیر بهداشت ظاهرا در این خصوص نمی‌خواهد اقدامی انجام دهد و در کل این دولت به دنبال تغییرات نیست.

یک عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از وضعیت مدیریت نظام سلامت در این استان، اظهار کرد: با توجه به تغییرات سیاسی در کشور، معمولاً انتظار می‌رود مدیران منصوب دولت پیشین نیز تغییر کنند. با این حال، در میان حدود ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور، تنها سه رئیس دانشگاه در سمت خود ابقا شدند که یکی از آن‌ها رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. این موضوع، به‌ویژه در فضای دانشگاهی، قابل تأمل است.

وی با بیان اینکه مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی باید علاوه بر توان مدیریتی، از جایگاه و اعتبار علمی مناسبی نیز برخوردار باشند، افزود: به اعتقاد من، رئیس فعلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان پیش از انتصاب نیز از جایگاه علمی برجسته‌ای در دانشگاه برخوردار نبود و بدون داشتن کارنامه مدیریتی موفق و ظاهرا با اتکا به برخی ارتباطات به این سمت رسید. اکنون نیز پس از بیش از چهار سال مدیریت، نه‌تنها پیشرفتی در عملکرد دانشگاه مشاهده نمی‌شود، بلکه این مجموعه با مشکلات و رکود جدی مواجه شده است.

بیمارستان‌های دولتی گیلان با کمبود تجهیزات و امکانات درمانی مواجه هستند

این عضو هیأت علمی ادامه داد: بیمارستان‌های دولتی گیلان با کمبود تجهیزات و امکانات درمانی مواجه هستند و به گفته مسئولان درمانی، برخی از تجهیزات مورد نیاز از جمله ۱۴ دستگاه ضروری تأمین نشده است. همچنین، برخی بخش‌های بیمارستانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و شماری از پزشکان نیز به دلیل شرایط موجود، تمایلی به ادامه فعالیت در این مراکز ندارند.

وی با اشاره به وضعیت بیمارستان‌های مرکز استان گفت: بیمارستان‌های رشت که نقش مراکز ارجاع بیماران از سراسر استان را بر عهده دارند، با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و در شهرستان‌های دورتر، شرایط به‌مراتب دشوارتر است. به گفته او، پزشکان شاغل در این مناطق نیز با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

روابط غیرشفاف در نظام سلامت گیلان

این عضو هیأت علمی همچنین مدعی شد که مشکلات ناشی از روابط غیرشفاف در نظام سلامت گیلان سابقه‌ای طولانی دارد و همچنان یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در یک برنامه تلویزیونی استانی اشاره کرد و گفت: رئیس دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره دریافت «زیرمیزی» از سوی برخی پزشکان، عنوان کرد که «پزشکانی که از نظر معیشتی با مشکل مواجه هستند، چگونه باید امرار معاش کنند؟» به اعتقاد این عضو هیأت علمی، این اظهارات به‌صورت تلویحی می‌تواند به‌عنوان توجیه دریافت زیرمیزی تلقی شود.

وی ادامه داد: بر اساس ضوابط نظام سلامت، بیماران اورژانسی نباید از بیمارستان بازگردانده شوند و مراکز درمانی موظف‌اند خدمات لازم را به آنان ارائه دهند. با این حال، به گفته وی، در برخی موارد حتی بیمارانی که به دلیل تصادف یا پارگی دست نیازمند بخیه یا اقدامات اولیه درمانی هستند نیز به مطب پزشکان ارجاع داده می‌شوند.

وی افزود: برخی پزشکان از حضور در بیمارستان‌های دولتی استان گیلان خودداری می‌کنند. به عنوان نمونه، در بیمارستان آستارا، در موارد اورژانسی مانند پارگی تاندون یا آسیب‌های دست، گاهی مواقع بیمار به جای دریافت خدمات در بیمارستان، به مطب شخصی پزشک ارجاع داده می‌شود. به گفته وی، این روند با اصول ارائه خدمات اورژانسی مغایرت دارد.

نظارت مؤثری بر عملکرد تعدادی از پزشکان استخدامی وجود ندارد

این پزشک اظهار داشت: در صورت شکایت از چنین مواردی نیز معمولاً برخورد مؤثری صورت نمی‌گیرد و نظارت مؤثری بر عملکرد برخی پزشکان طرحی و حتی تعدادی از پزشکان استخدامی نیز وجود ندارد.

به ادعای وی، دریافت مبالغ غیررسمی در برخی مراکز درمانی استان گیلان گسترش یافته و حتی در برخی اعمال جراحی نیز از بیماران درخواست پرداخت وجه خارج از تعرفه رسمی می‌شود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مقایسه وضعیت این استان با برخی استان‌های دیگر گفت: در استان‌هایی مانند زنجان و همدان، پزشکان متخصص موظف‌اند مطابق برنامه مشخص در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها حضور داشته باشند و در صورت عدم رعایت این تعهدات، حقوق و مزایای آنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به گفته وی، این سازوکارهای نظارتی در استان گیلان به شکل مؤثر اجرا نمی‌شود.

برخی پزشکان از انجام تعهدات موظفی خود خودداری می‌کنند

وی افزود: به گفته او، در بسیاری از مراکز درمانی و شهرستان‌های استان، برخی پزشکان از انجام تعهدات موظفی خود خودداری می‌کنند و همزمان دریافت وجوه غیررسمی نیز ادامه دارد.

او مدعی شد، فرصت‌های ارتقا و جابه‌جایی شغلی در این مجموعه در اختیار حلقه‌ای محدود از افراد نزدیک به مدیریت دانشگاه قرار دارد. همچنین پزشکان و پرستارانی که خواهان ادامه فعالیت یا انتقال هستند، در برخی موارد ناچار به جلب حمایت مدیران ارشد می‌شوند.

این عضو هیأت علمی با اشاره به نحوه مدیریت منابع انسانی گفت: در دوره مدیریت گذشته، برای جذب و نگهداشت پزشکان، مشوق‌هایی از جمله امکان فعالیت هم‌زمان در بیمارستان و مطب خصوصی یا برخی مزایای مالی پیش‌بینی شده بود، اما این سیاست‌ها در دوره مدیریت فعلی کنار گذاشته شد و در نتیجه، نظام مشخص و یکپارچه‌ای برای ساماندهی فعالیت پزشکان وجود ندارد.

تجهیزات جراحی چشم‌پزشکی به مراکز درمانی استان اضافه نشده است

وی تصریح کرد: هرچند شرایط عمومی کشور بر عملکرد نظام سلامت تأثیرگذار است، اما بخش قابل توجهی از مشکلات موجود به نحوه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بازمی‌گردد. به گفته وی، طی چهار سال گذشته تجهیزات مهمی مانند دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن برای برخی شهرستان‌ها یا تجهیزات جراحی چشم‌پزشکی به مراکز درمانی استان اضافه نشده است. وی همچنین مدعی شد که در این مدت، نیروی متخصص جدیدی نیز به استان جذب نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان افزود: موضوع دیگر، کاهش انگیزه در میان پزشکان و کارکنان است. پس از انتصاب و تثبیت موقعیت رئیس کنونی دانشگاه علوم پزشکی استان، بسیاری از همکاران احساس بی‌انگیزگی کرده‌اند.

به گفته وی در نتیجه این وضعیت، برخی از اساتید دیگر به‌صورت منظم در بیمارستان حضور نمی‌یابند و پوشش شیفت‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود. حتی پزشکان آموزشی نیز بدون نظارت کافی فعالیت می‌کنند.

به گفته این پزشک متخصص یکی از نمایندگان مجلس که خود نیز پزشک است، از نخستین افرادی بود که نسبت به ادامه فعالیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان انتقاد کرد و خواستار تغییر وی شد، اما به مرور زمان این انتقادها کاهش یافت.

با وجود انتقادها، چگونه حمایت از ادامه فعالیت یک مدیر در سطوح مختلف شکل گرفته است؟!

وی افزود: این پرسش مطرح است که چه عواملی موجب تغییر مواضع برخی منتقدان شده و چگونه حمایت از ادامه فعالیت این مدیر در سطوح مختلف شکل گرفته است.

این عضو هیأت علمی با اشاره به هم‌رشته بودن وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ممکن است این موضوع و برخی ارتباطات موجود، در تداوم حضور رئیس دانشگاه در این سمت بی‌تأثیر نبوده باشد.

بخش قابل توجهی از وعده‌ها برای بهبود نظام سلامت استان محقق نشده است

وی با اشاره به وعده‌های ابتدای دوره مدیریت رئیس دانشگاه گفت: بخش قابل توجهی از وعده‌های مطرح‌شده برای بهبود وضعیت نظام سلامت استان محقق نشده و در شرایط فعلی، کمبود امکانات و ضعف خدمات درمانی می‌تواند سلامت بیماران و حتی مسافران ورودی به استان را نیز با مخاطره مواجه کند.

برخی بیمارستان‌ها به دلیل کمبود حضور پزشکان، با افت کیفیت خدمات مواجه شده‌اند

وی افزود: اگرچه بیمارستان حشمت به عنوان مرکز تخصصی قلب گیلان شناخته می‌شود، اما به اعتقاد وی، وضعیت فیزیکی و امکانات برخی بیمارستان‌های استان در شأن بیماران نیست. او همچنین مدعی شد برخی بیمارستان‌های مهم استان از جمله سینا و رازی به دلیل کمبود حضور پزشکان، با افت کیفیت خدمات مواجه شده‌اند.

این عضو هیأت علمی گفت: سال‌هاست که اعلام می‌شود بخش عمده پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت استان به پایان رسیده، اما همان بخش باقی‌مانده همچنان تکمیل نشده است. به گفته وی، در عمل تنها تجهیزات محدودی به مراکز درمانی اضافه شده و پیشرفت محسوسی در زیرساخت‌ها و خدمات درمانی حاصل نشده است.

وی افزود: تاکنون پیگیری‌های متعددی در این زمینه انجام شده، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است. به گفته وی ظاهرا وزیر بهداشت تمایلی به ورود و اقدام در این خصوص ندارد و دولت نیز در مجموع رویکردی برای ایجاد تغییر در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان دنبال نمی‌کند.

نماینده مجلس: وزیر بهداشت ظاهرا نمی‌خواهد در این باره اقدامی انجام دهد

همچنین «مهرداد گودرزوند چگینی»  نماینده شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی در خصوص انتقادها از عملکرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز گفت: در این زمینه صحبت هایی زیادی کرده‌ایم و تاثیری ندارد. در کل تلاش‌ها بی‌فایده است.

به گفته وی وزیر بهداشت ظاهرا در این خصوص نمی‌خواهد اقدامی انجام دهد و در کل این دولت به دنبال تغییرات نیست.

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