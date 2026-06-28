هشدار درباره تبلیغات «وام فوری و بدون ضامن»
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با هشدار نسبت به افزایش تبلیغات فریبنده در فضای مجازی با عنوان «وام فوری، وام بدون ضامن و وام با اقساط آسان»، از شهروندان خواست به وعدههای اغواکننده افراد سودجو اعتماد نکنند و پیش از هرگونه پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات شخصی، از اصالت و قانونی بودن فرایند اعطای تسهیلات اطمینان حاصل کنند.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ محمد شریفی اظهار کرد: بررسی پروندههای اخیر نشان میدهد کلاهبرداران با انتشار آگهی در شبکههای اجتماعی، کانالهای پیامرسان و برخی سایتهای خرید و فروش، با وعده پرداخت وام فوری، از متقاضیان مبالغی را تحت عناوینی مانند تشکیل پرونده، کارمزد، حق بیمه، ضمانت یا فعالسازی پرونده دریافت و پس از واریز وجه، ارتباط خود را با قربانی قطع میکنند.
وی افزود: در مواردی نیز مجرمان با درخواست تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت بانکی یا اطلاعات حساب، زمینه سوءاستفادههای بعدی را فراهم میکنند؛ بنابراین شهروندان باید از ارسال مدارک هویتی و اطلاعات بانکی برای افراد ناشناس خودداری کنند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: به تبلیغات «وام فوری»، «بدون ضامن» و «بدون استعلام» در فضای مجازی اعتماد نکنید، پیش از پرداخت هرگونه وجه، از قانونی بودن مؤسسه یا شرکت اطمینان حاصل کنید، اطلاعات بانکی، رمزهای پویا و مدارک هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
به گفته وی در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از طریق مراجع قانونی و پلیس پیگیری کنید.