بر اساس این گزارش، معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در نامه‌ای به شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، سامان، نوین و آرمان از آنها خواسته است تا همانند رویه‌های مرسوم در مراسم مشابه، همکاری لازم را به‌منظور عرضه پوشش بیمه‌های درخواستی از طریق کنسرسیوم در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط انجام دهند.

این رسالت در راستای حفظ امنیت و آرامش خاطر مردم و با رویکردی مسئولانه صورت گرفته تا شرکتت‌کنندگان با آرامش در این مراسم حضور یابند.

گفتنی است؛ مراسم وداع با رهبر شهید در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر و مراسم تشییع پیکر معظم‌له در روز ۱۵ تیر در تهران برگزار خواهد شد. همچنین این مراسم در روز ۱۶ تیر در قم و در روز ۱۸ تیر در مشهد مقدس نیز برگزار می‌شود.