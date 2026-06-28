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شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید بیمه می‌شوند

شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید بیمه می‌شوند
کد خبر : 1805665
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صنعت بیمه کشور، شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین قائد عظیم‌الشأن انقلاب را بیمه می‌کند.

به گزارش ایلنا، بر اساس ابلاغ بیمه مرکزی، هفت شرکت بیمه‌ موظف شدند نسبت به عرضه پوشش‌های بیمه‌ای شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در نامه‌ای به شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، سامان، نوین و آرمان از آنها خواسته است تا همانند رویه‌های مرسوم در مراسم مشابه، همکاری لازم را به‌منظور عرضه پوشش بیمه‌های درخواستی از طریق کنسرسیوم در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط انجام دهند.

این رسالت در راستای حفظ امنیت و آرامش خاطر مردم و با رویکردی مسئولانه صورت گرفته تا شرکتت‌کنندگان با آرامش در این مراسم حضور یابند.

گفتنی است؛ مراسم وداع با رهبر شهید در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر و مراسم تشییع پیکر معظم‌له در روز ۱۵ تیر در تهران برگزار خواهد شد. همچنین این مراسم در روز ۱۶ تیر در قم و در روز ۱۸ تیر در مشهد مقدس نیز برگزار می‌شود.

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