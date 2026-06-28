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رانندگی پسربچه ۱۳ ساله با خودرو سواری

رانندگی پسربچه ۱۳ ساله با خودرو سواری
کد خبر : 1805645
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ماموران پلیس راه، یک خودرو پراید به رانندگی پسربچه ۱۳ ساله را توقیف کردند.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "رحیم حاجی ده آبادی" رئیس پلیس راه استان یزد گفت: ماموران پلیس راه "اردکان-نایین" هنگام گشت زنی در محورهای روستایی، یک دستگاه پراید را متوقف کردند.

 وی ادامه داد: با بررسی ماموران پلیس، مشخص شد که راننده خودرو یک پسر بچه 13 ساله است که به همین منظور خودرو توقیف و والدین این کودک و همچنین مالک خودرو به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس راه استان یزد افزود: بی موالاتی برخی افراد و قرار دادن خودرو به دست کودکان باعث بروز فاجعه های جبران ناپذیری خواهد شد.

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