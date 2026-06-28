رانندگی پسربچه ۱۳ ساله با خودرو سواری
ماموران پلیس راه، یک خودرو پراید به رانندگی پسربچه ۱۳ ساله را توقیف کردند.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "رحیم حاجی ده آبادی" رئیس پلیس راه استان یزد گفت: ماموران پلیس راه "اردکان-نایین" هنگام گشت زنی در محورهای روستایی، یک دستگاه پراید را متوقف کردند.
وی ادامه داد: با بررسی ماموران پلیس، مشخص شد که راننده خودرو یک پسر بچه 13 ساله است که به همین منظور خودرو توقیف و والدین این کودک و همچنین مالک خودرو به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس پلیس راه استان یزد افزود: بی موالاتی برخی افراد و قرار دادن خودرو به دست کودکان باعث بروز فاجعه های جبران ناپذیری خواهد شد.