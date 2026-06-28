همکاری معاونت علمی و بیمه سلامت برای توسعه خدمات فناورانه

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی، با تأکید بر ضرورت ورود فناوری به ساختارهای بیمه‌ای کشور، اظهار کرد: حل چالش‌های نظام بیمه بدون بهره‌گیری از فناوری امکان‌پذیر نیست و باید با ایجاد «پیوست فناوری» برای خدمات بیمه‌ای، از منابع موجود بیشترین اثربخشی و بهره‌وری حاصل شود.

وی افزود: بر اساس این توافق‌نامه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در حوزه‌هایی همچون پیشگیری، تدوین راهنماهای بالینی، توسعه نسخه الکترونیک، مدیریت بیماری‌ها و ارائه راهکارهای هوشمند سلامت با سازمان بیمه سلامت همکاری کنند.

قانعی همچنین با اشاره به آغاز برخی همکاری‌های مشترک پیش از امضای این توافق‌نامه، خاطرنشان کرد: اجرای اقدامات مرتبط با بیماری‌هایی نظیر سرطان پستان و بیماری‌های تنفسی، نمونه‌ای از ظرفیت‌های ایجادشده برای استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت سلامت کشور است.

این همکاری، گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی خدمات بیمه‌ای، ارتقای بهره‌وری منابع نظام سلامت و حرکت سازمان‌های بزرگ کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود و می‌تواند الگویی برای توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور باشد.