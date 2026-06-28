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تهران، عضو هیئت مدیره متروپلیس شد

تهران، عضو هیئت مدیره متروپلیس شد
کد خبر : 1805637
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شهرداری تهران در نشست مجمع عمومی سازمان جهانی کلانشهرها (متروپلیس) به عنوان عضو هیئت مدیره این سازمان بین‌المللی منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در نشست مجمع عمومی سازمان جهانی کلانشهرها (متروپلیس) شهرداری تهران به عضویت هیئت مدیره این سازمان بین‌المللی درآمد.

این دستاورد در چهارچوب کنگره جهانی ۲۰۲۶ و اجلاس رهبران محلی و منطقه‌ای که از ۱ تا ۶ تیرماه در شهر طنجه مراکش برگزار شد، به دست آمد.

بر اساس این انتخاب، شهرداری تهران برای دوره ۲۰۲۷-۲۰۲۹ عضو هیئت مدیره این سازمان خواهد بود.

متروپلیس که بیش از ۱۶۰ کلانشهر بزرگ جهان عضو آن هستند، نقشی کلیدی در تدوین سیاست‌های جهانی در حوزه‌هایی چون حکمرانی شهری، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی و عدالت اجتماعی ایفا می‌کند.

حضور تهران در هیئت مدیره این نهاد، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات با کلانشهرهای پیشرو جهان، انتقال دانش و بهره‌مندی از بهترین شیوه‌های جهانی در مدیریت شهری فراهم می‌آورد و جایگاه ایران را در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی ارتقا می‌بخشد.

کنگره طنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهانی در حوزه مدیریت شهری، با حضور بیش از ۳ هزار نفر از مقامات محلی، شهرداران و نمایندگان جامعه مدنی از ۱۴۰ کشور جهان، به گفت‌وگوهای سطح‌بالا درباره آینده حکمرانی محلی و دستور کار پس از ۲۰۳۰ اختصاص داشت.

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