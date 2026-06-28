پیشبینی ۲۵ ایستگاه اتوبوسرانی برای انتقال زائران به مراسم تشییع
ایستگاههای اتوبوسرانی تهران برای انتقال زائران در مراسم وداع و تشییع امام شهید اعلام شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد امت، مدیریت شهری تهران در بخشهای مختلف برنامهریزی گستردهای برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم انجام داده است.
در حوزه اتوبوسرانی نیز تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شده و بر این اساس، مبادی مشخصی برای انتقال زائران به ایستگاههای مترو و برخی میادین اصلی شهر تعیین شده است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تاکنون ۲۰ نقطه برای انتقال زائران به ایستگاههای مترو و ۵ نقطه برای انتقال به میادین شهر پیشبینی شده است.
در طول سه روز برگزاری مراسم وداع و تشییع، ۳ هزار دستگاه اتوبوس در سطح شهر تهران و در مبادی تعیینشده به شهروندان و زائران خدماترسانی خواهند کرد.
خطوط اتوبوس تندرو (BRT) نیز در این سه روز بهصورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود و با افزایش ناوگان، سرفاصله حرکت اتوبوسها کاهش مییابد. با این حال، تنها در روز برگزاری مراسم تشییع، خط یک اتوبوس تندرو در مسیر آزادی–تهرانپارس به دلیل اجرای مراسم، فعالیت نخواهد داشت.
بر اساس اعلام مسئولان، با توجه به شرایط ترافیکی و تصمیمات پلیس راهور، احتمال اعمال تغییرات جزئی در مسیرهای تعیینشده وجود دارد.