اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید در بیش از هزار مدرسه تهران
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران از آغاز عملیات گسترده آمادهسازی مدارس برای اسکان زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع خبر داد و گفت: با همکاری ادارهکل آموزشوپرورش شهر تهران و نواحی یک و دو شهرری، تاکنون نزدیک به هزار مدرسه در مناطق ۲۲گانه پایتخت برای این منظور شناسایی شده و فرآیند تجهیز و آمادهسازی آنها در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، همزمان با آمادگی دستگاهها و نهادهای مختلف برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع، مدیریت شهری تهران نیز با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خود، برنامهریزی گستردهای را برای اسکان و خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم آغاز کرده است.
در همین راستا، ادارهکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران با همکاری ادارهکل آموزشوپرورش شهر تهران و نواحی یک و دو شهرری، طی جلسات مستمر و هماهنگیهای تخصصی، شناسایی مدارس واجد شرایط برای اسکان زائران را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس این هماهنگیها، تاکنون نزدیک به هزار مدرسه در مناطق ۲۲گانه شهر تهران بهعنوان مراکز اسکان پیشبینی شدهاند و معاونان پشتیبانی آموزشوپرورش در حال بررسی وضعیت زیرساختها، امکانات و نیازهای این مراکز هستند.
همچنین شهرداریهای مناطق ۲۲گانه تهران با هماهنگی آموزشوپرورش، نسبت به تأمین بخشی از تجهیزات، امکانات و زیرساختهای موردنیاز مدارس اقدام خواهند کرد تا شرایط مناسب برای پذیرش و اسکان زائران فراهم شود.
به گزارش شهر، فرآیند شناسایی مدارس همچنان ادامه دارد و تلاش مشترک ادارهکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران و ادارهکل آموزشوپرورش بر این است که تمامی مدارس دارای ظرفیت مناسب به این طرح افزوده شوند تا در صورت افزایش حجم مراجعات، امکان خدمترسانی مطلوب به زائران فراهم باشد.
این اقدام در راستای تکریم زائران و فراهمسازی شرایط مناسب برای اسکان هموطنانی انجام میشود که از سراسر کشور برای حضور در مراسم تشییع به تهران سفر میکنند و مدیریت شهری تهران با همکاری آموزشوپرورش تلاش دارد میزبانی شایستهای از آنان به عمل آورد.