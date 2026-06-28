هر منطقه تهران میزبان زائران رهبر شهید انقلاب از کدام استان است؟

به گزارش ایلنا از شهر، حمیدرضا غلامزاده، با اعلام اینکه ثبت‌نام زائران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران از -جمعه پنجم تیرماه ۱۴۰۵- در پیام‌رسان بله آغاز شده است، اظهار کرد: زائران در رباتی که در همکاری با مرکز ملی فضای مجازی در پیام‌رسان بله ایجاد شده، ثبت‌نام می‌کنند تا تدابیر لازم برای اسکان و خدمات‌رسانی به آنها اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه مناطق شهرداری تهران برای اسکان زائران از استان‌های مختلف پیش‌بینی شده است، یادآور شد: اطلاعات ثبت شده توسط زائران به ستاد اسکان مناطق مختلف ارائه و اطلاع‌رسانی به افراد از طریق همین ربات انجام می‌شود.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران همچنین گفت: منطقه یک میزبان زائران استان‌ گلستان و شرق مازندران، منطقه دو میزبان اصفهان، منطقه سه میزبان مرکزی، منطقه چهار میزبان بخشی از زائران استان یزد، منطقه پنج میزبان گیلان و غرب مازندان، منطقه ۶ میزبان لرستان و چهارمحال بختیاری، منطقه هفت میزبان زائران مراسم وداع با امام شهید، منطقه هشت میزبان سمنان، منطقه ۹ میزبان کردستان و ایلام و منطقه ۱۰ میزبان قم، قزوین و خراسان خواهند بود.

وی ادامه داد: زائران استان کرمان مهمان منطقه ۱۲، بخشی از زائران یزد و کرمان مهمان منطقه ۱۳، کهگلویه و بویراحمد مهمان منطقه ۱۴، بخشی از زائران خوزستان مهمان منطقه ۱۵، هرمزگان و بوشهر مهمان منطقه ۱۶، اردبیل مهمان منطقه ۱۷، زنجان مهمان منطقه ۱۸، آذربایجان شرقی مهمان منطقه ۱۹، بخشی از زائران استان خوزستان مهمان منطقه ۲۰، کرمانشاه مهمان منطقه ۲۱ و همدان و فارس مهمان منطقه ۲۲ هستند.

غلامزاده با اعلام اینکه با توجه به ظرفیت پیش‌بینی شده در محل‌های اسکان، هدایت زائران به این فضاها صورت می‌گیرد، تصریح کرد: پیش از این از زائران درخواست کردیم که حتی در صورت اسکان در منازل آشنایان خود در تهران، در بات ایجاد شده در بله ثبت‌نام کنند تا تدابیر لازم برای خدمات‌رسانی به آنها اندیشیده شود.

وی افزود: میزان جمعیت در مبادی ورودی باید تخمین زده شود تا بتوان ظرفیت خدمات‌رسانی متناسب با آن را ایجاد کرد. برای مثال بر اساس آنچه پیش‌بینی شده بیشترین میزان ورود جمعیت به تهران از جنوب شهر خواهد بود و باید ظرفیت متناسب با جمعیت فراهم شود.