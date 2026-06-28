قدردانی فراجا از دستگاه قضا برای تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم
فراجا در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، از تلاشهای قضات و کارکنان دستگاه قضا در تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته قوه قضاییه پیامی منتشر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
عدالت، رکن استوار امنیت و مظهر اقتدار قانون است و دستگاه قضا، پاسدار این ودیعه گرانسنگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، یاد و خاطر شهید مظلوم، آیتالله دکتر بهشتی و تمامی شهدای والامقام دستگاه قضایی، از مجاهدتهای صادقانه قضات و کارکنان این قوه در مسیر احقاق حق، اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم تقدیر میکند.
بیتردید، تعامل و همافزایی مثال زدنی فی ما بین، پشتوانهای استوار برای تحقق عدالت، تحکیم امنیت و اقتدار قانون در جامعه خواهد بود.