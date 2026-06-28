مسدود شدن تونل توحید از ساعت ۲۳:۵۵ تا ۵ صبح

به گزارش ایلنا، براساس اعلام شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، به‌منظور انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، هر دو باند تونل توحید در بامداد دوشنبه ۸ تیرماه از ساعت ۲۳:۵۵ امشب تا ساعت ۵ صبح مسدود می‌شود.