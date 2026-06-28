دستگیری سه گروه صیاد غیرمجاز و کشف ۲۰۰ قطعه ماهی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از دستگیری سه گروه صیاد غیرمجاز طی هفته گذشته در منطقه ارجمند خبر داد و گفت: در این عملیات ها بیش از ۲۰۰ قطعه ماهی و ادوات غیرمجاز صید از متخلفان کشف و ضبط شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، فرشاد فیروزنیا در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران اجرایی سرمحیط بانی ارجمند در جریان گشت و کنترل های مستمر در منطقه، طی سه عملیات جداگانه در هفته گذشته موفق به شناسایی و دستگیری سه گروه صیاد غیرمجاز شدند.
وی افزود: در یکی از این عملیات ها، ۱۷۴ قطعه ماهی که در رشته تور ماهیگیری صید شده بود، از متخلفان کشف و ضبط شد.
فیروزنیا ادامه داد: همچنین در دو عملیات دیگر، ۳۶ قطعه ماهی، یک دستگاه لنسر و یک رشته تور ماهیگیری از صیادان غیرمجاز کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با تأکید بر استمرار پایش مناطق تحت مدیریت این اداره بیان داشت: صید غیرمجاز موجب آسیب به جمعیت آبزیان و برهم خوردن تعادل اکولوژیک منابع آبی می شود و محیط زیست با متخلفان این حوزه مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: برای متخلفان پس از تشکیل پرونده، به منظور انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.