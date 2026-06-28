استقرار بیش از ۴۲۰۰ نیروی درمانی هلالاحمر در عملیات سلامت اربعین
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر از نهایی شدن سازماندهی تیمهای درمانی، تعیین محل استقرار مراکز خدمات پزشکی در شهرهای زیارتی عراق و آغاز فرآیند تأمین و ارسال دارو خبر داد و گفت: امسال بین چهار هزار تا چهار هزار و ۲۰۰ نیروی درمانی در عملیات سلامت اربعین به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.
به گزارش ایلنا از جمعیت هلالاحمر، سیدعلی مرعشی با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: استانها گروههای درمانی خود را مشخص کردهاند و محل استقرار تیمهای خدماترسان در کربلا، نجف، مسیر بین این دو شهر، همچنین کاظمین و سامرا تعیین شده است.
وی افزود: ثبتنام پزشکان و سایر اعضای کادر درمان استانها در سامانه مرکز پزشکی انجام شده و نیروها برای اعزام سازماندهی شدهاند. همچنین موکبهای مردمی نیز فرآیند ثبتنام خود را به پایان رساندهاند.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه مدیریت موکبهای درمانی سطح سه و چهار بر عهده جمعیت هلالاحمر است، گفت: موکبهای درمانی سطح یک و دو توسط موکبهای مردمی اداره میشوند و هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات در تمامی سطوح انجام شده است.
مرعشی درباره تأمین دارو اظهار کرد: فرآیند خرید دارو در حال انجام است و پس از تکمیل خرید، بستهبندی و ارسال اقلام دارویی به عراق انجام خواهد شد تا مراکز درمانی پیش از آغاز موج اصلی سفر زائران تجهیز شوند.
وی با اشاره به حجم خدمات درمانی پیشبینیشده برای اربعین امسال گفت: میزان خدماترسانی امسال دستکم در سطح سال گذشته خواهد بود و حتی احتمال افزایش اندکی نیز وجود دارد. سال گذشته حدود چهار هزار نفر در قالب نیروهای درمانی هلالاحمر به زائران خدمترسانی کردند و امسال نیز بین چهار هزار تا چهار هزار و ۲۰۰ نفر از نیروهای هلالاحمر در عملیات حضور خواهند داشت که با احتساب نیروهای موکبهای مردمی، ظرفیت خدمات درمانی افزایش خواهد یافت.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر همچنین از انجام هماهنگیهای مربوط به اعزام آمبولانسها به عراق خبر داد و افزود: اقدامات مربوط به کاپیتاژ و انتقال آمبولانسها انجام شده است.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت مسائل بهداشتی از تهیه و ابلاغ دستورالعملهای بهداشتی و تولید کلیپهای آموزشی با همکاری روابط عمومی، معاونت آموزش جمعیت هلالاحمر و معاونت آموزش مرکز پزشکی خبر داد و گفت: این محتواهای آموزشی بهموقع از طریق صدا و سیما و سایر رسانهها برای آگاهی زائران منتشر خواهد شد.
مرعشی از زائران خواست پیش از سفر، ثبتنام خود را در سامانه سماح سازمان حج و زیارت تکمیل کنند تا بتوانند از خدمات پیشبینیشده، بهویژه پوشش بیمهای، بهرهمند شوند.