هشدار درباره کمبود تجهیزات پزشکی؛ نباید منتظر گسترش مشکلات ماند

به گزارش ایلنا، علی علیزاده، در نشست پایش وضعیت تجهیزات و ملزومات مصرفی بیمارستان امیراعلم، گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برای تصمیم‌گیری دقیق در حوزه تأمین، باید گزارش‌های کمبود از حالت کلی خارج شده و با جزئیات بیشتری ثبت و تحلیل شوند.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی در حوزه‌های تخصصی مانند چشم‌پزشکی و قلب و عروق، خاطرنشان کرد: هر گزارش کمبود حتی با تعداد محدود، نیازمند بررسی و پیگیری فوری است و نباید منتظر گسترش مشکلات ماند.

علیزاده تصریح کرد: کوچک‌ترین اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد و تمامی موارد باید از منظر مشکلات قیمتی، بدهی مراکز درمانی، مسائل توزیع یا چالش‌های تأمین ارز به‌طور دقیق ریشه‌یابی شوند.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت داده‌های سامانه‌های اطلاعاتی زیربنای تصمیم‌گیری‌هاست، گفت: هرگونه خطا در این بخش روند برنامه‌ریزی و تخصیص منابع را مختل می‌کند و رفع موانع سامانه‌های ثبت سفارش و تأمین ارز در اولویت قرار دارد.

علیزاده ارائه گزارش‌های تحلیلی تفکیکی بر اساس گروه‌های کالایی، برند‌ها و دلایل بروز کمبود را خواستار شد تا سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر شواهد واقعی صورت گیرد. مشارکت فعال بیمارستان‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تأمین‌کننده در ثبت دقیق اطلاعات، ضامن مداخله به‌موقع و پیشگیری از بحران‌های احتمالی است.

انتهای پیام/