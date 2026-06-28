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آغاز بازرسی‌های ایمنی در مسیرهای تردد مراسم تشییع رهبر انقلاب

آغاز بازرسی‌های ایمنی در مسیرهای تردد مراسم تشییع رهبر انقلاب
کد خبر : 1805468
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سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز فرآیند بازرسی میدانی و پایش ایمنی در مصلی تهران، به عنوان یکی از محل‌های اصلی برگزاری مراسم و مسیرهای تردد تشییع رهبر شهید، خبر داد.

به گزارش ایلنا و بر اساس اعلام دبیرخانه HSE مدیریت بحران تهران، فرآیند بازرسی میدانی و پایش ایمنی در مصلی تهران، به عنوان یکی از محل‌های اصلی برگزاری مراسم و مسیرهای تردد تشییع رهبر شهید، با حضور تیم های مشترک متشکل از مدیریت شهری آغاز شد.

بر اساس این گزارش، در این فرآیند تیم‌های مشترکی متشکل از دبیرخانه HSE سازمان مدیریت بحران تهران، ادارات HSE مناطق ۷ و ۱۰، سازمان‌ اتوبوسرانی تهران و حومه، مدیریت پسماند شهرداری تهران، مهندسی عمران شهر تهران، بهشت زهرا (س)، میادین میوه و تره بار و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، به منظور هماهنگی، پیگیری و بازرسی ایمنی مصلی تهران، در این محل حضور یافتند.

همچنین، تیم‌هایی متشکل از دبیرخانه HSE سازمان مدیریت بحران تهران و معاونت مهندسی و عمران، وضعیت ایمنی معابر در مسیر تشییع، از جمله رمپ میدان آزادی و بزرگراه یادگار امام را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدیدها شناسایی موارد عدم انطباق و ناایمنی در اماکنی چون ایستگاه‌های مترو، معابر، بوستان‌ها، مواکب، پارکینگ‌ها، زائرسراها، مسیر تشییع و محل وداع انجام خواهد شد.

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