بر اساس این گزارش، در این فرآیند تیم‌های مشترکی متشکل از دبیرخانه HSE سازمان مدیریت بحران تهران، ادارات HSE مناطق ۷ و ۱۰، سازمان‌ اتوبوسرانی تهران و حومه، مدیریت پسماند شهرداری تهران، مهندسی عمران شهر تهران، بهشت زهرا (س)، میادین میوه و تره بار و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، به منظور هماهنگی، پیگیری و بازرسی ایمنی مصلی تهران، در این محل حضور یافتند.

همچنین، تیم‌هایی متشکل از دبیرخانه HSE سازمان مدیریت بحران تهران و معاونت مهندسی و عمران، وضعیت ایمنی معابر در مسیر تشییع، از جمله رمپ میدان آزادی و بزرگراه یادگار امام را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدیدها شناسایی موارد عدم انطباق و ناایمنی در اماکنی چون ایستگاه‌های مترو، معابر، بوستان‌ها، مواکب، پارکینگ‌ها، زائرسراها، مسیر تشییع و محل وداع انجام خواهد شد.