ثبتنام داوطلبانه برای خادمین امام شهید
ثبتنام داوطلبان فعالیت به عنوان «خادمین امام شهید» (شهروندان، کارکنان شهرداری تهران و خانواده همکاران داوطلب برای انتظامبخشی مراسم تشییع) آغاز شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید امت حضرت آیتالله خامنهای و خانواده معظم ایشان، یکی از مهمترین و ماندگارترین رویدادهای ملی و مردمی کشور به شمار میآید؛ آیینی باشکوه که جلوهای از قدرشناسی، وفاداری و همبستگی ملت ایران در پاسداشت مجاهدتها، آرمانها و میراث ارزشمند آن شخصیت بیبدیل خواهد بود.
پیشبینی حضور گسترده اقشار مختلف مردم از سراسر کشور در این مراسم، ضرورت برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از همه ظرفیتهای مردمی را برای برگزاری هرچه منظمتر، باشکوهتر و ایمنتر آن دوچندان ساخته است.
در همین راستا و با هدف تسهیل خدمترسانی به شرکتکنندگان، راهنمایی و هدایت جمعیت، حفظ نظم عمومی و پشتیبانی از بخشهای اجرایی مراسم، شهرداری تهران از همه شهروندان متعهد، مسئولیتپذیر و علاقهمند، کارکنان خدوم شهرداری تهران و خانواده همکاران دعوت به عمل میآورد تا با حضور داوطلبانه خود، در این حرکت بزرگ ملی و مردمی به عنوان «خادمین امام شهید» مشارکت نمایند.
بیتردید همراهی و همکاری نیروهای داوطلب، نقشی مؤثر در برگزاری شایسته این مراسم تاریخی و ارائه خدمات مطلوب به خیل عظیم عزاداران و شرکتکنندگان خواهد داشت.
علاقمندان میتوانند به دو شیوه از شرایط فعالیت به عنوان «خادم امام شهید» مطلع شوند و برای ثبتنام اقدام نمایند:
۱- شماره گیری کد دستوری
*۱۳۷*۳۳۳#
۲- اپلیکیشن شهرزاد
در هر دو شیوه، داوطلبان پس از ورود به برنامه شهرزاد، لازم است بخش «خادمین امام شهید» (آیکون اختصاصی) را انتخاب کنند.
همکاران شهرداری تهران در صورت اقدام در نقش«همکار مشارکتجو» و دعوت از شهروندان، اعضای خانواده و حلقههای ارتباطی خود برای ثبتنام به عنوان «خادمین امام شهید» میتوانند شبیه به شیوهی اجرا شده در برنامه «من شهردارم»، این ثبتنامها را در برنامه شهرزاد با کد ۹۹ (با نام کد همکاران برای خانواده) ثبت نمایند تا به عنوان «عملکرد همکار مشارکتجو» در سامانه ثبت شود.