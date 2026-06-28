به گزارش ایلنا، آیین گرامی‌داشت شهدای بمباران شیمیایی سردشت با عنوان «نفس‌های سوخته» همزمان با سالروز بمباران شیمیایی سردشت امروز -شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵- با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی‌مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران و عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر جایگاه والای شهدا و ایثارگران، گفت: امنیت، آسایش و آرامش امروز جامعه مرهون خون پاک شهدا و فداکاری جانبازانی است که برای دفاع از اسلام، انقلاب و میهن، از جان و سلامت خود گذشتند.

رضایی با اشاره به جامعه بزرگ جانبازان شیمیایی کشور اظهار داشت: امروز حدود ۶۷ هزار جانباز شیمیایی در کشور زندگی می‌کنند که هر یک نماد صبر، استقامت و ایثار هستند. این عزیزان سال‌هاست با عوارض ناشی از حملات شیمیایی زندگی می‌کنند و با وجود مشکلات فراوان، به‌ویژه در حوزه تنفسی، همچنان با روحیه‌ای مثال‌زدنی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

رضایی با اشاره به نقش دشمنان در تحمیل جنگ و جنایت علیه ملت ایران گفت: دشمنان اسلام، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و حامیان آن، همواره درصدد ضربه زدن به ملت ایران بوده‌اند اما ایثار و جانفشانی شهدا و جانبازان، توطئه‌های آنان را ناکام گذاشته و عزت و امنیت امروز کشور را رقم زده است.

وی همچنین از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد و افزود: از نماینده محترم ولی‌فقیه، مسئولان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، همکاران بنیاد، شهرداری و تمامی دستگاه‌ها و افرادی که در برگزاری شایسته این مراسم همکاری و همراهی داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم. بی‌تردید تداوم این‌گونه برنامه‌ها نقش مهمی در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل‌های آینده دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید رمضان موسوی‌مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز بمباران شیمیایی سردشت و حلبچه را از تلخ‌ترین نمونه‌های جنایت‌های شیمیایی دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که عاشورای سال ۶۱ هجری نماد اوج ظلم و ناجوانمردی بود، بمباران شیمیایی سردشت و حلبچه و همچنین استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف در تجاوزات اخیر علیه مردم بی‌دفاع، استمرار همان مسیر ظلم و جنایت علیه بشریت است.

موسوی‌مقدم با انتقاد از حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی گفت: امروز شاهد آن هستیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به مراکز غیرنظامی، مدارس، زنان و کودکان بی‌گناه و اماکن مذهبی، بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر هستند اما در عین حال خود را مدافع آزادی، عدالت و حقوق انسان‌ها معرفی می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با توصیف سختی‌های زندگی جانبازان شیمیایی اظهار کرد: سرفه‌های مداوم جانبازان شیمیایی، سند زنده جنایت مدعیان حقوق بشر است. خانواده‌های آنان سال‌هاست با درد، رنج و نگرانی زندگی می‌کنند اما این عزیزان با اتکا به ایمان، معنویت و روحیه جهادی، صبورانه این رنج‌ها را تحمل کرده‌اند و اجازه نداده‌اند دشمن از استقامت آنان شاد شود.

وی جانبازان شیمیایی را الگوی اخلاص، صبر و مقاومت دانست و گفت: پایداری این عزیزان پس از گذشت چهار دهه، جلوه‌ای از ایمان و فرهنگ عاشوراست و وظیفه همه ماست که صدای دادخواهی آنان را به گوش جهانیان برسانیم و اجازه ندهیم جنایت‌های شیمیایی به فراموشی سپرده شود.

وی با انتقاد از سیاست‌های قدرت‌های استکباری اظهار داشت: قدرت‌هایی که خود مرتکب جنایت‌هایی همچون بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و حمایت از رژیم صهیونیستی شده‌اند، امروز با استانداردهای دوگانه، ملت‌های مستقل را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و با فضاسازی رسانه‌ای، جای ظالم و مظلوم را تغییر می‌دهند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب درباره سلاح هسته‌ای گفت: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه‌های دینی، تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند اما با وجود این، همواره تحت فشار و اتهام قرار می‌گیرد، در حالی که زرادخانه‌های هسته‌ای قدرت‌های بزرگ از نظارت واقعی مصون مانده است.

موسوی، دبیرکل جمعیت حمایت از مصدومان شیمیایی نیز گفت: جانبازان شیمیایی برای دفاع از وطن، ارزش‌های اسلامی و ملت ایران در برابر رژیم بعث و حامیان استکبار جهانی ایستادگی کردند و با وجود تحمل سخت‌ترین آسیب‌های ناشی از سلاح‌های ممنوعه، همچنان با صبر و مقاومت از کشور دفاع می‌کنند.

دبیرکل جمعیت حمایت از مصدومان شیمیایی با بیان اینکه جنایت‌های شیمیایی عراق تنها به سردشت محدود نبود، افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس، بیش از یک میلیون نفر در معرض گازهای شیمیایی قرار گرفتند که از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار رزمنده ایرانی و ۳۰ هزار نفر از مردم کرد عراق دچار مصدومیت شیمیایی شدند. در حال حاضر نیز حدود ۶۷ هزار جانباز شیمیایی در کشور با عوارض پایدار این سلاح‌های ممنوعه زندگی می‌کنند.

دبیرکل جمعیت حمایت از مصدومان شیمیایی با انتقاد از عملکرد سازمان ملل تصریح کرد: با وجود آنکه بازرسان سازمان ملل در هفت مرحله استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی را تأیید کردند، هیچ اقدام مؤثری برای جلوگیری از این جنایت‌ها انجام نشد و همین سکوت، رژیم بعث را به گسترش حملات شیمیایی تشویق کرد؛ به‌طوری که دو سوم حملات شیمیایی عراق در یک سال و نیم پایانی جنگ انجام شد.

دبیرکل جمعیت حمایت از مصدومان شیمیایی با اشاره به پیامدهای ماندگار این جنایت‌ها گفت: جانبازان شیمیایی نزدیک به چهار دهه است با عوارضی همچون عفونت‌های مکرر ریوی، تنگی نفس، سرفه‌های مزمن، کاهش اکسیژن خون، آسیب‌های پوستی، چشمی، عصبی، گوارشی و قلبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بارها نیازمند بستری، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی هستند.

وی تأکید کرد: آثار حملات شیمیایی تنها به آسیب‌های جسمی محدود نمی‌شود بلکه پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی بر خانواده‌های جانبازان بر جای گذاشته است و رسیدگی به این قشر، همچنان باید از اولویت‌های مسئولان و جامعه باشد.

به گزارش شهر، رضا غائبی، دستیار مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز پیام سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه را قرائت کرد.

در این پیام، با گرامیداشت یاد شهدای بمباران شیمیایی سردشت، جانبازان شیمیایی و تمامی شهدای راه عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی، آمده است: سی‌ونهمین سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در شرایطی گرامی داشته می‌شود که ملت ایران بار دیگر در برابر تجاوز، ترور و نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و کرامت انسانی ایستادگی کرده و برگ دیگری از مظلومیت و مقاومت خود را به نمایش گذاشته است.

در پیام وزیر امور خارجه تأکید شده است که تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و حمله به شهروندان غیرنظامی، زنان، کودکان و مراکز غیرنظامی یادآور همان منطقی است که دهه‌ها پیش با حمایت از رژیم صدام در به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران و عراق دنبال می‌شد و امروز نیز همان دولت‌ها با سکوت در برابر این اقدامات، به قانون‌شکنی و تجاوز مشروعیت می‌بخشند.

در این پیام، سردشت نماد مظلومیت و مقاومت ملت ایران توصیف شده و آمده است: رژیم بعث عراق با حمایت، تجهیز و سکوت برخی قدرت‌های غربی به‌ویژه آمریکا، آلمان و انگلیس، یکی از تاریک‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر را رقم زد؛ جنایتی که آثار آن همچنان بر جسم و جان هزاران قربانی سلاح‌های شیمیایی باقی مانده است.

وزیر امور خارجه در این پیام با تأکید بر اینکه ملت ایران هرگز عاملان این جنایت‌ها و حامیان آنان را فراموش نخواهد کرد، تصریح کرده است: این اقدامات، نقض آشکار منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و پروتکل ۱۹۲۵ ژنو درباره ممنوعیت استفاده از گازهای سمی است و از منظر حقوق بین‌الملل، مشمول مرور زمان نمی‌شود و آمران و عاملان آن باید پاسخگوی جنایت‌های خود باشند.

در ادامه این پیام آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با جدیت، پیگیری حقوق قربانیان شیمیایی و تبیین ابعاد حقوقی، انسانی و بشردوستانه فاجعه سردشت را در مجامع بین‌المللی ادامه خواهد داد.

در پیام عراقچی همچنین تأکید شده است که استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران در دوران دفاع مقدس، یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و تقویت هنجار جهانی منع این سلاح‌ها بوده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین قربانی معاصر سلاح‌های شیمیایی، همواره استفاده از این سلاح‌های غیرانسانی را در هر زمان، توسط هر طرف و تحت هر شرایطی محکوم کرده و پرچمدار مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی است.

در پایان این پیام، با ادای احترام به شهدای سردشت، جانبازان شیمیایی، ملت ایران و مدافعان وطن، بر تداوم پیگیری حقوق قربانیان، مقابله با بی‌کیفری جنایتکاران، دفاع از صلح عادلانه و پایدار و تلاش برای جهانی عاری از جنگ، ترور، سلاح‌های کشتار جمعی و بی‌عدالتی تأکید شده است.

براساس این گزارش در پایان این مراسم، نمایشگاه عکس «نفس‌های سوخته» با محوریت روایت تصویری از آثار حملات شیمیایی، ایثار و مقاومت جانبازان شیمیایی افتتاح شد. این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز برای بازدید عموم علاقه‌مندان دایر خواهد بود.