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هشدار پلیس به رانندگان؛ حفظ فاصله طولی را جدی بگیرید

هشدار پلیس به رانندگان؛ حفظ فاصله طولی را جدی بگیرید
کد خبر : 1805387
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پلیس راهور تهران از شکل‌گیری ترافیک در برخی بزرگراه‌های پایتخت خبر داد و از رانندگان خواست فاصله طولی را رعایت کنند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

سرهنگ شریفی در پایان توصیه کرد: رعایت فاصله طولی بهترین انتخاب به جهت کاهش تصادفات تلخ و ناگوار در رانندگی می باشد. رانندگان محترم لطفا با سرعت مطمئنه و «حفظ فاصله طولی» با خودرو جلویی در سطح شهر حرکت کنید.

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