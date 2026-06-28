هشدار پلیس به رانندگان؛ حفظ فاصله طولی را جدی بگیرید

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

سرهنگ شریفی در پایان توصیه کرد: رعایت فاصله طولی بهترین انتخاب به جهت کاهش تصادفات تلخ و ناگوار در رانندگی می باشد. رانندگان محترم لطفا با سرعت مطمئنه و «حفظ فاصله طولی» با خودرو جلویی در سطح شهر حرکت کنید.