وی با تأکید بر اینکه توجه شهردار تهران به حمل و نقل پاک زمینه‌ای را فراهم کرد که مترو تهران یکی از اهداف اصلی توسعه پایتخت باشد، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت، افزایش خطوط، ایستگاه‌ها و افزایش ناوگان همزمان در حال انجام است. با توجه به افزایش ایستگاه‌ها و خطوط برای کاهش سر فاصله حرکت قطارها باید ناوگان را به سه برابر وضعیت فعلی برسانیم و به عبارتی به چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه واگن دست پیدا کنیم.

شیخ طاهری با بیان اینکه ما در کنار واردات واگن از چین، اورهال، نگهداری و تعمیرات ناوگان موجود را نیز انجام می‌دهیم، یادآور شد: با توجه به فعالیت فعلی ناوگان، می‌توانیم بگوییم که شرکت واگن‌سازی در زمینه اورهال به خوبی عمل کرده است.

وی با اشاره به تأمین واگن از مسیر تولید قطار ملی و واردات، گفت: همانطور که پیش از این نیز اعلام شده، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲ قرارداد با چین مسکوت و متوقف بود و به نوعی تأمین ناوگان ۶ سال متوقف ماند. این قرارداد در سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرایی رسید و در کنار آن داخلی‌سازی واگن نیز صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران با بیان اینکه سطح داخلی‌سازی واگن هیچ‌گاه از ۳۰ درصد فراتر نرفته بود، اذعان کرد: با هدف گذاری صورت گرفته، داخلی‌سازی واگن‌های وارداتی از ۳۰ به ۵۰ درصد رسید و در کنار آن تولید واگن‌های داخلی نیز آغاز شد. ساخت یک قطار هفت واگنه به عنوان نمونه اولیه در سال ۱۳۹۸ دنبال شد و در این دوره قراردادی بین شهرداری تهران با شرکت‌واگن سازی برای انبوه‌سازی این واگن‌ها صورت گرفت و قرار شد ۱۵ رام قطار توسط واگن‌سازی تولید شود و سقف داخلی‌سازی آن ۸۵ درصد باشد.

وی با اشاره به رشد فزاینده استقبال شهروندان از مترو، یادآور شد: با توجه به همین موضوع شهرداری تهران در کنار واردات واگن‌ها تولید داخلی را نیز دنبال کرد. این اقدام به صورت جدی در این سالها اجرایی شد.

شیخ طاهری با بیان اینکه با پیگیری‌های شهردار تهران قرارداد با چین از ۶۳۰ دستگاه به ۷۹۱ دستگاه واگن افزایش یافت، تصریح کرد: تمام مراحل طراحی این واگن‌ها انجام و تولید آن آغاز شد که به زودی دو رام از این قطارها وارد کشور می‌شود و تا ظرف پنج سال تعداد زیادی قطار وارد کشور خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش تعداد واگن‌های قرارداد با چین به هزار و ۷۱ دستگاه، گفت: با این اقدام ظرف پنج سال تعداد واگن‌ها به دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران با بیان اینکه برای پاسخگویی به نیاز شهروندان تنها نمی‌توان به تولید داخل تکیه کرد، یادآور شد: شرکت‌های چینی موظفند در تولید واگن‌ها سهم داخلی‌سازی را رعایت کنند. چینی‌ها به این موضوع کمک می‌کنند که شرکت واگن‌سازی تهران به حدی از تکنولوژی دست پیدا کند که شریک آنها در تولید واگن‌ها باشد.

وی به تأثیر تحریم‌ها بر واردات و تولید واگن اشاره کرد و افزود: نمی‌توان تحریم‌ها را در نحوه و سرعت انجام اقدامات بی‌اثر دانست اما ما را متوقف نمی‌کند. ما خود را موظف به تولید می‌دانیم؛ حتی اگر تحریم هم وجود نداشته باشد تولید کار ساده‌ای نیست.

به گزارش شهر، شیخ طاهری با بیان اینکه تحریم‌ها مشکلاتی را اضافه کرد اما چینی‌ها در این فضا همکاری خوبی با ما داشتند، گفت: در دوره‌ای که فشارهای آمریکا افزایش یافت چینی‌ها کمی مردد شدند اما همزمان با آن تیم فنی و مهندسی شرکت واگن‌سازی اراده خود را با دستور شهردار تهران به کار گرفت و با درصد بیشتری از داخلی‌سازی، واگن‌های ملی را تولید کرد که همین اقدام رویکرد چینی‌ها را برای همکاری هرچه بیشتر تغییر داد.

شیخ طاهری با تأکید بر اینکه ما تولید را متوقف نکردیم، یادآور شد: در همین دوران دو رام قطار ملی تولید کردیم که در خطوط دو و چهار وارد ناوگان شدند و با گذشت ۶ ماه از فعالیت آنها همپای دیگر قطارها خدمات‌رسانی می‌کنند.