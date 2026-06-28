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سازمان هواشناسی اعلام کرد:

کاهس نسبی دما در ۷ استان شمالی کشور

کاهس نسبی دما در ۷ استان شمالی کشور
کد خبر : 1805361
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سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) برای ۷ استان واقع در نوار شمالی کشور، رگبار باران، رعد و برق و کاهش نسبی دما پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز یکشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی، ابرناکی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود. در استان‌های تهران و سمنان نیز شاهد افزایش وزش باد خواهیم بود.

روز دوشنبه بارش‌ها به صورت پراکنده در مازندران، شرق گیلان و خراسان شمالی ادامه می‌یابد. در این روز، وزش باد در شمال‌شرق و شرق کشور به‌ویژه در منطقه زابل افزایش یافته که منجر به خیزش گردوخاک خواهد شد.

با گذر موج تراز میانی جو از روز سه‌شنبه، ناپایداری‌ها در نوار شمالی تشدید شده و علاوه بر گیلان، مازندران و گلستان، استان‌های البرز، تهران، سمنان، شمال و غرب خراسان رضوی نیز با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید مواجه می‌شوند.

روز چهارشنبه دامنه بارش‌ها گسترده‌تر شده و علاوه بر مناطق شمالی، استان‌های مرکزی، قم، شمال اصفهان و خراسان جنوبی را نیز دربر می‌گیرد. در این روز کاهش نسبی دما و خیزش گردوخاک در مناطق مرکزی و شرق کشور دور از انتظار نیست. روز پنجشنبه نیز وزش باد و گردوخاک در نوار شرقی پدیده غالب خواهد بود.

از امروز تا روز سه شنبه، در ساعات بعدازظهر، ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب شرق کرمان شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهند بود. این وضعیت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به جنوب سیستان و بلوچستان نیز گسترش می‌یابد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد دریای خزر طی امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه) مواج است. همچنین خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان از روز دوشنبه تا چهارشنبه متلاطم و مواج پیش‌بینی می‌شوند.

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