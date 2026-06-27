آخرین فرصت بهرهمندی از معافیت سه فرزندی و بیشتر تا پایان شهریور ماه
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: افراد واجد شرایط معافیت سه فرزندی وبیشتر که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ شرایط بهره مندی از این معافیت را داشتهاند، فقط تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر پلیس +۱۰ ثبت کنند.
به گزارش ایلنا از پلیس، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: افراد واجد شرایط معافیت سه فرزندی وبیشتر که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ شرایط بهره مندی از این معافیت را داشتهاند، ولی موفق به ثبت درخواست خود نشده اند، فقط تا پایان شهریور ماه سال جاری مهلت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) ثبت کنند.
کلیه مشمولان غایب وغیرغایب وکارکنان وظیفه حین خدمت که تا پایان سال ۱۴۰۴ دارای ۴ فرزند وبیشتر هستند، بدون شرط سنی وسایر مشمولان غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفهای که تا پایان سال ۱۴۰۴دارای سه فرزند هستند، به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام از خدمت سربازی معاف میشوند.
تاکیدمی گردد، تمدید مهلت معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط به مشمولانی تعلق میگیرد که تا پایان سال ۱۴۰۴ شرایط بهره مندی از این معافیت را داشته اند، لذا مشمولانی که بعداز تاریخ مذکوردارای شرایط معافیت شدهاند، نمی توانند از این معافیت بهره مندشوند.
در این اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.