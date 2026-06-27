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پایان کابوس سرقت‌های سریالی در شمال کشور

پایان کابوس سرقت‌های سریالی در شمال کشور
کد خبر : 1804912
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رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا، از موفقیت چشمگیر کارآگاهان در شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته سرقت ادوات کشاورزی و تجهیزات هیدرولیکی در شمال کشور خبر داد و گفت: این عملیات گسترده منجر به کشف ۷۷ فقره سرقت سریالی شد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار «ضرغام آذین» از جزئیات عملیاتی برای متلاشی کردن یکی از خطرناک‌ترین باندهای سرقت تجهیزات صنعتی و کشاورزی در شمال کشور پرده برداشت و اظهار داشت: این باند سازمان‌یافته با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از شگردهای پیچیده، اقدام به سرقت‌های متعددی از ادوات کشاورزی و تجهیزات هیدرولیکی می‌کردند که این اقدامات نه تنها باعث خسارات مادی گسترده، بلکه منجر به ایجاد موجی از وحشت و ناامنی در میان کشاورزان و ساکنان این مناطق شده بود.

وی با تأکید بر ابعاد اقتصادی این جرایم تصریح کرد: سرقت‌های سریالی این باند، ضربات شدیدی به اقتصاد تولیدی و کشاورزی منطقه وارد کرده بود و باعث اختلال در روند بهره‌برداری از تجهیزات حیاتی کشاورزی می‌شد، لذا مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی با تحلیل داده‌های جامع و رصد هوشمندانه، زنجیره این جرایم را دنبال کرد.

رییس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا در ادامه به نتایج درخشان این عملیات اشاره کرد و افزود: در این ضربت متمرکز، موفق شدیم همه اعضای این باند به همراه ۲۴ نفر مالخر را شناسایی و دستگیر کنیم. متهمان در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب ۷۷ فقره سرقت سریالی اعتراف کرده‌اند که حجم گسترده این جرایم، نشان‌دهنده سطح سازمان‌یافتگی این مجرمان است.

وی در مورد ادله جرم کشف شده گفت: «در جریان بازداشت متهمان و تفتیش مکان‌های مخفی، مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه، از جمله احشام، پلاک‌های جعلی خودرو و سایر ادوات جرم کشف و ضبط شد که همگی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.

سردار "آذین"، در پایان هشدار داد: پلیس آگاهی اجازه نخواهد داد امنیت اقتصادی و روانی شهروندان توسط تبهکاران به مخاطره بیفتد. هر کسی که قصد تعرض به اموال مردم یا زیرساخت‌های اقتصادی کشور را داشته باشد، با بازوی قدرتمند و هوشمند پلیس آگاهی مواجه خواهد شد.

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