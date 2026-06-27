به گزارش ایلنا از وزارت علوم، حسین سیمایی و پروفسور آکف کرکچی، رئیس مؤسسه آموزشی اکو (ECOE) در حاشیه اجلاس فناوری‌های آموزشی ترکیه» (TETZ) که به‌میزبانی وزارت آموزش ملی جمهوری ترکیه برگزار می‌شود، در خصوص فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مشترک بین ایران و این موسسه گفت‌وکو کردند.

حسین سیمایی در ابتدای این دیدار گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ده‌ها استاد و دانشجو در ایران شهید شدند. به نظر من علم هویت جغرافیایی ندارد و متعلق به همه بشریت است. بنابراین حمله به دانشگاه ایرانی حمله به میراث مشترک بشر است. من جا دارد همینجا از حمایت‌های دولت ترکیه و محبت‌های مردم ترکیه صمیمانه سپاسگزاری کنم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: حوزه دانشگاهی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری آموزشی در ایران بستر پرجاذبه‌ای است. امیدواریم بتوانیم در دوران صلح و آرامش کشور، شاهد سرمایه‌گذاری در حوزه دانشگاهی و همکاری‌های پژوهشی باشیم.

دکتر آکف کرکچی، رئیس مؤسسه آموزشی اکو در پاسخ اظهار کرد: من چندین بار به ایران سفر کرده‌ام. بسیاری معتقدند که کار کردن با ایران سخت است. اما ما تجربه بسیار خوبی داشتیم. بنده به‌عنوان رئیس موسسه آموزش اکو همتایان شما در وزارت‌خانه‌های دیگر و با روسای دانشگاه‌های ایران دیدار داشتم. برخورد آنها بسیار مناسب بود و ما از بسیار استقبال کردند. در حال حاضر همکاری ما بسیار خوب است.

دکتر کرکچی ادامه داد: در گذشته برنامه‌ای در موسسه آموزشی اکو در اصفهان داشتیم. موضوع این کنفرانس چاپ کردن مقالات در مجلات برتر جهان برای دانشجویان مقطع دکتری بود. ما الان درباره استفاده از هوش مصنوعی در ایران آماده همکاری آموزشی هستیم. در حال حاضر بیشتر تمرکزمان در حوزه تکونولوژی و فناوری است. در این راستا طرحی به‌نام دیجیتالی کردن میراث فرهنگی کشورهای عضو اکو داریم. آنچه که در یونسکو به ثبت رسیده است. برای این کار از ترکیه چهار موضوع و از ایران سه موضوع را مشخص کرده‌ایم. برای این کار ما با مرکز تکنولوژی دانشگاه آنکارا قرارداد بستیم. چند تاریخ‌دان در حال حاضر با ما کار می‌کنیم.

در ادامه این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه آموزشی اکو تأکید کردند. توسعه تعاملات میان دانشگاه‌های ایران و کشورهای عضو اکو، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک، اجرای پروژه‌های پژوهشی، حمایت از فعالیت‌های فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین آموزشی، از جمله محورهایی بود که درباره آن گفت‌وگو و تبادل نظر شد و طرفین بر پیگیری و بررسی بیشتر این زمینه‌های همکاری توافق کردند.