به گزارش وبدا، نشست بین‌بخشی «پیشگیری از اعتیاد و ارتقای سلامت روانی» به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، به همت دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار می‌شود.

این نشست روز شنبه ششم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت، پیشگیری از اعتیاد و سلامت روان در آن حضور خواهند داشت.

در این برنامه، مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر، مشاور امور زنان و خانواده، مدیرکل دانشجویی، مدیرکل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و نماینده دفتر ایران سازمان جهانی بهداشت، دیدگاه‌ها و برنامه‌های نهادهای متبوع خود را در زمینه پیشگیری از اعتیاد و ارتقای سلامت روانی ارائه خواهند کرد.

بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، توسعه برنامه‌های پیشگیرانه، ارتقای آگاهی عمومی و تبیین نقش دستگاه‌های مختلف در کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر از جمله محورهای این نشست است.

کارشناسان، فعالان حوزه سلامت و سایر علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند زیر به صورت مجازی در این نشست شرکت کنند:

https://wp.vchealth.ir/?r=tF86Gj

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