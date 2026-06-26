امداد رسانی امداد گران هلال احمر به سیلزدگان ماکو
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی از امدادرسانی به افراد متاثر از سیل شهرستان ماکو خبر داد.
به گزارش ایلنا؛ حمید محبوبی گفت: در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی در روستاهای منطقه بورالان شهرستان ماکو، نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای امدادی در حال خدمترسانی به خانوارهای متاثر از حادثه هستند.
وی ادامه داد: تاکنون در روستای ولیکندی ۱۲ باب منزل مسکونی از سیلاب تخلیه و ۶ باب منزل تخلیه اضطراری شده است.
محبوبی افزود: همچنین ۵ دستگاه چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی مورد نیاز ۹ خانوار در این روستا توزیع شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی افزود: در روستای پنجرلو نیز ۶ باب منزل مسکونی دچار آبگرفتگی و تخلیه اضطراری شده و اقلام زیستی و غذایی برای ۵ خانوار متاثر توزیع شده است.
وی گفت: در بخش عشایری پنجرلو نیز ۳ خانوار متاثر از سیلاب، چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی دریافت کردهاند.
بیشترین حجم خسارات ناشی از آبگرفتگی در روستای بری گزارش شده است؛ بهطوری که ۳۵ باب منزل مسکونی دچار آبگرفتگی و ۲۰ باب منزل تخلیه اضطراری شدهاند.
در این روستا ۱۴ دستگاه چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی میان ۱۴ خانوار متاثر توزیع شده است.
عملیات امدادرسانی با حضور ۵۴ نفر نیروی عملیاتی، ۸ دستگاه خودروی امدادی و پشتیبانی و ۱۵ دستگاه موتورپمپ و لجنکش همچنان ادامه دارد و نیروهای هلالاحمر در تلاش هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و بازگشت شرایط عادی به مناطق متاثر اقدام کنند.