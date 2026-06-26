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امداد رسانی امداد گران هلال احمر به سیل‌زدگان ماکو

کد خبر : 1804552
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی از امدادرسانی به افراد متاثر از سیل شهرستان ماکو خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ حمید محبوبی گفت: در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی در روستا‌های منطقه بورالان شهرستان ماکو، نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های امدادی در حال خدمت‌رسانی به خانوار‌های متاثر از حادثه هستند.

وی ادامه داد: تاکنون در روستای ولی‌کندی ۱۲ باب منزل مسکونی از سیلاب تخلیه و ۶ باب منزل تخلیه اضطراری شده است. 

محبوبی افزود: همچنین ۵ دستگاه چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی مورد نیاز ۹ خانوار در این روستا توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی افزود: در روستای پنجرلو نیز ۶ باب منزل مسکونی دچار آبگرفتگی و تخلیه اضطراری شده و اقلام زیستی و غذایی برای ۵ خانوار متاثر توزیع شده است. 

وی گفت: در بخش عشایری پنجرلو نیز ۳ خانوار متاثر از سیلاب، چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی دریافت کرده‌اند.

بیشترین حجم خسارات ناشی از آبگرفتگی در روستای بری گزارش شده است؛ به‌طوری که ۳۵ باب منزل مسکونی دچار آبگرفتگی و ۲۰ باب منزل تخلیه اضطراری شده‌اند. 

در این روستا ۱۴ دستگاه چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی میان ۱۴ خانوار متاثر توزیع شده است.

عملیات امدادرسانی با حضور ۵۴ نفر نیروی عملیاتی، ۸ دستگاه خودروی امدادی و پشتیبانی و ۱۵ دستگاه موتورپمپ و لجن‌کش همچنان ادامه دارد و نیرو‌های هلال‌احمر در تلاش هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و بازگشت شرایط عادی به مناطق متاثر اقدام کنند.

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