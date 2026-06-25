رئیس مرکز گزینش فراجا: استقبال از دبیرستان پلیس فراتر از انتظار بود
رئیس مرکز گزینش و استخدام فراجا از استقبال فراتر از انتظار خانوادهها و دانشآموزان از دبیرستان پلیس خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرتیپ دوم سیاوش مهدیزاده، رئیس مرکز گزینش و استخدام فراجا، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از استقبال کمنظیر خانوادهها و دانشآموزان مستعد از طرح تأسیس و راهاندازی دبیرستان پلیس خبر داد.
وی اظهار کرد: طرح دبیرستان پلیس به عنوان یکی از برنامههای آیندهنگر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با استقبال فراتر از انتظار متقاضیان در استانهای تهران، البرز و قم مواجه شده است که این موضوع بیانگر اعتماد عمیق مردم به فراجا و انگیزه نسل جوان برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس مرکز گزینش و استخدام فراجا با بیان اینکه هدف از راهاندازی دبیرستان پلیس تربیت نیروهای متعهد، متخصص، کارآمد و انقلابی برای ایفای نقش در مشاغل مختلف فراجا است، افزود: فرآیند پذیرش دانشآموزان با حساسیت و دقت بالا و در چندین مرحله تخصصی طراحی شده تا اصل عدالت و شایستهسالاری به طور کامل رعایت شود.
وی ادامه داد: پس از ثبتنام اینترنتی و بررسی شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان، افراد واجد شرایط برای تشکیل پرونده فراخوان میشوند و سپس در مراحل مختلف شامل معاینات اولیه پزشکی، مصاحبههای تخصصی، ارزیابیهای شخصیتی، انگیزشی و صلاحیتی و همچنین معاینات تکمیلی پزشکی شرکت خواهند کرد.
مهدیزاده همچنین از برگزاری آزمون علمی پذیرش در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این آزمون در محل دبیرستان پلیس برگزار خواهد شد تا توانمندیهای علمی و استعدادهای آموزشی داوطلبان به صورت دقیق مورد سنجش قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در نهایت، پس از جمعبندی نتایج تمامی مراحل و بررسی مجموع امتیازات کسبشده، افرادی که بالاترین امتیازات را بر اساس معیارهای تعیینشده به دست آورند، به عنوان پذیرفتهشدگان نهایی دبیرستان پلیس معرفی خواهند شد.
رئیس مرکز گزینش و استخدام فراجا در پایان ضمن قدردانی از اعتماد خانوادهها و تلاش همکاران این مرکز، تأکید کرد: تمامی مراحل پذیرش بر پایه عدالت، شفافیت و شایستهگزینی انجام خواهد شد تا زمینه تربیت نسلی مؤمن، انقلابی، قانونمدار و توانمند برای خدمت در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.