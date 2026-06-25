حمایت مرکز همکاریهای علمی وزارت علوم از ابتکارات نوآورانه دانشگاهها
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم از آمادگی کامل این مرکز برای تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از ابتکارات نوآورانه در مسیر بینالمللیسازی دانشگاهها خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، احسان قبول، رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، و هیأت همراه از مدیریت روابط علمی بین المللی و واحد بینالملل بازدید کرد و در نشستی مشترک با یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، کمالی، مدیر دفتر همکاریهای علمی بینالمللی و رئیس واحد بینالملل دانشگاه، و بهارلو، معاون پژوهشی واحد بینالملل دانشگاه در جریان ظرفیتها، دستاوردها و برنامههای آتی این دانشگاه در عرصه تعاملات علمی بینالمللی قرار گرفت.
در این نشست که با هدف همافزایی و همراستایی بیش از پیش سیاستهای بینالمللیسازی دانشگاه با کلانبرنامههای وزارت علوم در مسیر جهش در دیپلماسی علمی کشور برگزار شد، قبول با اشاره به جایگاه دانشگاه تربیت مدرس به دلیل تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی در نظام آموزش عالی کشور، تمرکز ویژه این دانشگاه بر مقاطع تحصیلات تکمیلی را یک فرصت راهبردی و مزیت رقابتی برای توسعه همکاریهای علمی بینالمللی دانست و تصریح کرد: دانشگاههای تحصیلات تکمیلیمحور، به دلیل ماهیت پژوهشبنیان خود، بسترهای آمادهتری برای تعریف پروژههای مشترک تحقیقاتی، تبادل استاد و دانشجو و جذب دانشجویان بینالمللی مستعد را در اختیار دارند.
رئیس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت عتف، در بخش مهمی از سخنان خود، به سیاست این وزارتخانه برای بهرهگیری از توانمندیهای ارزشمند ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره و خاطرنشان کرد: شبکه عظیم و پراکنده نخبگان، اساتید و پژوهشگران ایرانی در دانشگاههای معتبر جهان، سرمایهای اجتماعی و علمی برای کشور محسوب میشوند.
وی اضافه کرد: دانشگاه تربیت مدرس میتواند با تعریف سازوکارهای منعطف، از جمله فرصتهای مطالعاتی، دورههای پسادکتری با نظارت مشترک و دعوت به همکاری به عنوان اساتید وابسته، از خرد جمعی و شبکه ارتباطی این اساتید در راستای ارتقای مرجعیت علمی خود بهرهمند شود.
وی همچنین بر آمادگی کامل این مرکز برای تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از ابتکارات نوآورانه در مسیر بینالمللیسازی دانشگاهها تأکید کرد.
در ادامه، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و قدردانی از نگاه حمایتی وزارت عتف، به ارائه تصویری جامع از زیستبوم بینالمللی دانشگاه پرداخت.
وی با تشریح راهبرد کلان دانشگاه مبنی بر «ارتقای کیفیت در سایه تعاملات جهانی»، به برخی از مهمترین دستاوردها و فعالیتهای شاخص دانشگاه در این حوزه اشاره کرد.
حجت تأکید کرد: بینالمللیسازی، نه یک انتخاب، که ضرورتی انکارناپذیر در مسیر تعالی دانشگاه تربیت مدرس و تحقق مأموریت آن در تربیت نسل آیندهساز کشور میباشد.
در ادامه، کمالی، مدیر دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه با تشریح عملکرد این دفتر، طرحهای مختلف اجرا شده و در دست اقدام را تبیین کرد.
وی با اشاره به نقشه راه ترسیم شده، چشمانداز روشنی از پروژههای آینده برای تنوعبخشی به همکاریها و تمرکز بر حوزههای دانشی راهبردی و نوظهور ارائه کرد.
در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار جلسات هم اندیشی، تدوین برنامه عملیاتی مشترک و حرکت به سمت اجراییسازی سریعتر تفاهمات صورتگرفته تأکید کردند.