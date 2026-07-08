واکسن HPV باید به برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه شود

«سیدمحمد جمالیان» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بر ضرورت ورود واکسن HPV به برنامه واکسیناسیون کشوری تاکید کرد: تعداد متقاضیانی که امروز این واکسن را با تجویز پزشک و بر اساس اصول علمی تزریق می‌کنند، بسیار زیاد است اما از آنجا که این واکسن متأسفانه جزو واکسیناسیون‌ رسمی کشور نیست، مردم هزینه آن را به‌طور کامل از جیب خود پرداخت می‌کنند.

به گفته او با توجه به مباحث مربوط به جوانی جمعیت و ارزشی که جوانان دارند و همچنین وظیفه‌ای که در قبال بیماری‌ها وجود دارد، امروز در بسیاری از کشورهای دنیا واکسن HPV در برنامه واکسیناسیون‌های رایج قرار گرفته است و در کشور ما نیز بالاخره باید اجرایی شود.

این عضو کمیسیون بهداشت بهداشت با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در این کمسیون در روزهای پیش از جنگ، ادامه داد: دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز اعلام کردند که در حال بررسی این موضوع هستند، اما با توجه به جنگی که ایجاد شد و تغییر اولویت‌هایی که رخ داد، تا امروز موضوع پیگیری نشده است. اما ضروری است که با عادی شدن شرایط، این موضوع حتماً پیگیری و تعیین تکلیف شود.

جمالیان این را هم گفت که قطعا بسیاری از افراد به دلیل هزینه بالا امکان تزریق این واکسن را ندارند به‌ویژه اینکه این واکسن باید در سه نوبت تزریق شود و به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها توان تامین آن را ندارند.

او درباره وجود برخی‌ از مانع‌تراشی‌ها در مسیر قرار گرفتن این واکسن در برنامه واکسیناسیون ملی به بهانه مسائل اخلاقی عنوان کرد: ما در حال صحبت درباره یک بیماری هستیم. وظیفه دولت و حاکمیت، حفاظت از مردم است. وظیفه وزارت بهداشت، پیشگیری از بیماری‌ها و درمان آن‌ها است. مسائل اخلاقی و مواردی از این دست، موضوعات دیگری هستند اما از منظر پزشکی و علمی باید واکسیناسیون HPV در برنامه قرار گیرد. متأسفانه این ویروس با سرعت در جامعه در حال گردش است و این واقعیت جامعه امروز ما است.

جمالیان اضافه کرد: اگر امروز اقدامات لازم برای پیشگیری این بیماری را انجام ندهیم، چند سال بعد دولت باید هزینه درمان، عوارض و پیامدهایی را پرداخت کند که شاید حتی درمان‌ناپذیر باشند، مواردی مانند ناباروری، بیماری و سایر مشکلاتی که ممکن است ایجاد شود. بنابراین ممکن است برخی انتقاداتی داشته باشند، اما این موضوع نمی‌تواند بهانه‌ای باشد که ما از وظیفه پیشگیری و درمان امتناع کنیم. به عنوان مثال چاقوکشی کار بسیار بدی است و نباید اتفاق بیفتد اما واقعیت این است که ما هر روز شاهد آسیب‌ ناشی از چاقوکشی هستیم و به عنوان پزشک وظیفه ما درمان این جراحت‌ها است.

این عضو کمیسیون بهداشت درباره امکان طرح دوباره واکسیناسیون HPV در این کمیسیون عنوان کرد: قطعا با عادی شدن شرایط کشور آنچه وظیفه ما است را انجام خواهیم داد.

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