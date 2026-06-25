پاکبانان محرم نماد مسئولیتپذیری زیستمحیطی در آیینهای حسینی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: برنامه «پاکبانان محرم» نماد مسئولیتپذیری زیستمحیطی در آیینهای حسینی است و نشان میدهد عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با حفظ پاکیزگی محیط و صیانت از طبیعت پیوندی ناگسستنی دارد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، کیومرث سفیدی در تجمع پاکبانان محرم اظهار کرد: استان اردبیل به عنوان دارالارشاد و پرچمدار آیینها و مراسمهای مذهبی کشور، در حوزه فرهنگسازی و ترویج ارزشهای زیستمحیطی نیز همواره پیشگام بوده است.
وی با اشاره به اجرای سالانه طرح «پاکبانان محرم» افزود: این حرکت فرهنگی ارزشمند، جلوهای از مشارکت اجتماعی، مسئولیتپذیری شهروندان و احترام عزاداران حسینی به محیط زیست است و میتواند الگویی مناسب برای ترویج فرهنگ عزاداری همراه با حفظ پاکیزگی محیط باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف پلاستیک در مراسمهای مذهبی گفت: استفاده بیرویه از ظروف و محصولات پلاستیکی علاوه بر آسیب به محیط زیست، سلامت انسان را نیز تهدید میکند؛ چرا که این مواد به مرور زمان به میکروپلاستیکها تبدیل شده و از طریق آب، خاک و زنجیره غذایی وارد بدن انسان میشوند.
سفیدی، پاکبانان محرم را سفیران حفظ سلامت و محیط زیست دانست و تصریح کرد: امروز حفظ محیط زیست یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای تأمین سلامت جامعه و صیانت از حقوق نسلهای آینده است و همه شهروندان باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.
وی از هیئتهای مذهبی، عزاداران حسینی و شهروندان خواست با کاهش تولید زباله، تفکیک پسماند و مصرف کمتر پلاستیک، در برگزاری هرچه باشکوهتر و پاکتر مراسمهای عزاداری مشارکت داشته باشند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل همچنین از همکاری شهرداری اردبیل و مشارکت داوطلبانه پاکبانان محرم در اجرای این برنامه قدردانی کرد و گفت: فرهنگ عاشورایی همواره با مسئولیتپذیری، نوعدوستی و احترام به حقوق عمومی همراه بوده و حفاظت از محیط زیست نیز بخشی از این فرهنگ ارزشمند است.
گفتنی است برنامه «پاکبانان محرم» به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل و با مشارکت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل برگزار شد.