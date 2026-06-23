به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل این اداره در نشست مدیران محیط زیست و ساماندهی مناطق ۲۲گانه به میزبانی منطقه 6 با تأکید بر اهمیت شناسایی دقیق واحدهای آلاینده اظهار داشت: در سطح شهر تهران شمار قابل‌توجهی واحد صنفی فعال هستند که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن‌ها آلاینده محسوب می‌شوند. این در حالی است که اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های گذشته برای شناسایی این واحدها بسیار محدود بوده و حتی در موارد شناسایی‌شده نیز، اقدام مؤثر و کارآمدی جهت کنترل آلایندگی آن‌ها انجام نگرفته و تنها به مرحله شناسایی بسنده شده است.

وی در ادامه ضمن تأکید بر ورود جدی‌تر دستگاه‌ها به موضوع آلودگی تصریح کرد: نمی‌توان مسئولیت آلودگی را صرفاً بر عهده سازمان محیط زیست یا دستگاه دیگری گذاشت. همه بخش‌ها باید بپذیرند که در این حوزه مسئولیت دارند و لازم است برای حل مسئله ورود جدی‌تر و عملیاتی داشته باشند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل‌های موجود در حوزه پایش آلودگی اصناف گفت: دستورالعمل‌ها وحی منزل نیستند و اگر در عمل اشکال یا نقصی در آن‌ها دیده می‌شود باید اصلاح شوند.

وی از مدیران مناطق خواست تجربیات و پیشنهادهای کاربردی خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا در بازنگری دستورالعمل‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: تا زمانی که پیشنهادهای جدید دریافت و دستورالعمل‌ها اصلاح نشده است، همین دستورالعمل‌های موجود ملاک عمل دستگاه‌ها خواهد بود.

زهره حسامی، معاون پایش و توسعه اداره کل محیط زیست در این نشست تخصصی، بر ضرورت تقویت تعامل میان منطقه و کارشناسان نواحی در زمینه شناسایی، کنترل و پایش منابع تأکید کرد و گفت:در جریان بازدیدها مشخص شد که تعدادی از کارشناسان نواحی نسبت به اهداف، محتوای دستورالعمل و چرایی شناسایی منابع آگاهی کافی نداشته‌اند ،وی از رؤسای محیط زیست مناطق خواست با برگزاری جلسات هم‌اندیشی و توجیهی با کارشناسان نواحی، زمینه آشنایی کامل آنان با وظایف ذاتی، اهداف شناسایی منابع، نحوه کنترل و پایش مستمر را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظام مدیریت یکپارچه اشاره کرد و گفت: در این حوزه دو محور اصلی شامل برگزاری مانورها و نظارت بر عملکرد پیمانکاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسامی با تأکید بر لزوم دقت در طراحی و اجرای مانورها افزود: سناریوهای مانور باید با حساسیت بیشتری تدوین شوند؛ چراکه مواردی مانند تعریف نقش‌ها، ساختار سناریونویسی و نحوه اجرای مانور به‌دقت بررسی می‌شود و در صورت وجود اشکال، برای اصلاح بازگردانده خواهد شد.

در پایان طاهری، رئیس اداره پایش اداره کل محیط زیست به تبیین و توضیح کامل دستورالعمل پرداخت و اذعان کرد:از سال جاری، رؤسای محیط زیست مناطق باید با دقت ویژه بررسی کنند که اقدامات کنترلی اعلام‌شده واقعاً محقق شده باشد؛ چراکه بر اساس نظر مدیریت ارشد مجموعه، در صورت مشاهده مغایرت میان گزارش‌ها و واقعیت میدانی، امتیاز مربوط به آن فصل در ارزیابی‌ها لحاظ نخواهد شد.

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