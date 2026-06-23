آغاز مصاحبه داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد از ششم تیرماه

به گزارش ایلنا از دانشگاه آزاد اسلامی، تمامی داوطلبان دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ و دوره بدون آزمون این مقطع ویژه استعدادهای درخشان که در موعد مقرر نسبت به ثبت‌نام به منظور شرکت در مصاحبه اقدام کرده‌اند، می‌توانند از عصر امروز - دوم تیرماه - با مراجعه به سامانه www.azmoon.org ضمن آگاهی از تاریخ و زمان مصاحبه نسبت به دریافت اطلاعات لازم به منظور ورود به جلسه مصاحبه اقدام کنند.

مصاحبه مجازی دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه ۶ تیر آغاز خواهد شد. داوطلبان می‌توانند نحوه و چگونگی ورود به جلسه مصاحبه مجازی را در قالب فیلم آموزشی مشاهده و اطلاعات لازم به منظور ورود به جلسه شامل نام کاربری و رمز عبور و همچنین تاریخ و زمان مصاحبه خود را از سامانه دریافت کنند.

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