آغاز مصاحبه داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد از ششم تیرماه
مصاحبه داوطلبان دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی به صورت مجازی از روز شنبه ششم تیرماه آغاز میشود.
به گزارش ایلنا از دانشگاه آزاد اسلامی، تمامی داوطلبان دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ و دوره بدون آزمون این مقطع ویژه استعدادهای درخشان که در موعد مقرر نسبت به ثبتنام به منظور شرکت در مصاحبه اقدام کردهاند، میتوانند از عصر امروز - دوم تیرماه - با مراجعه به سامانه www.azmoon.org ضمن آگاهی از تاریخ و زمان مصاحبه نسبت به دریافت اطلاعات لازم به منظور ورود به جلسه مصاحبه اقدام کنند.
مصاحبه مجازی دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه ۶ تیر آغاز خواهد شد.
داوطلبان میتوانند نحوه و چگونگی ورود به جلسه مصاحبه مجازی را در قالب فیلم آموزشی مشاهده و اطلاعات لازم به منظور ورود به جلسه شامل نام کاربری و رمز عبور و همچنین تاریخ و زمان مصاحبه خود را از سامانه دریافت کنند.