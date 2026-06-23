وی افزود: در همین مدت بیش از ۲۰ هزار فعالیت داوطلبانه با هدف کمک‌رسانی به مردم انجام شد که با مشارکت ۱۱۵ هزار داوطلب، یک میلیون و ۶۶۳ هزار نفر را تحت پوشش قرار داد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت گفت: یکی از برنامه‌های مهم این سازمان، برپایی ایستگاه‌های سلامت با هدف غربالگری عمومی و ارائه خدمات اولیه بهداشتی در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف است که تعداد این ایستگاه‌ها در سال گذشته از ۱۲ هزار و ۴۰۰ مورد فراتر رفت.

استقبال مردم از طرح «سهام نیکوکاری ایرانیان»

عزتی از استقبال مردم از طرح «سهام نیکوکاری ایرانیان» خبر داد و افزود: در راستای توسعه فرهنگ نوع‌دوستی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بدنه جمعیت هلال احمر، این طرح به اجرا درآمد و طی سال گذشته ۳۹۸ هزار سهم نیکوکاری توسط خیرین و نیکوکاران خریداری شد.

وی به خدمات‌رسانی در مناطق کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: برای ارتقای دسترسی ساکنان مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی، هزار و ۷۵۶ کاروان سلامت به روستاها و مناطق دورافتاده اعزام شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر افزود: در قالب این کاروان‌ها، ۳۲۱ هزار نفر از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند شدند و بیش از ۵۴ هزار بسته غذایی و بهداشتی نیز میان خانوارهای نیازمند توزیع شد.

عزتی درباره پراکندگی فعالیت‌ها در سطح کشور نیز گفت: بیشترین تعداد کاروان‌های سلامت در سال گذشته به استان‌های فارس، خراسان رضوی و البرز اعزام شد همچنین استان‌های اصفهان، تهران و کرمان بیشترین تعداد طرح‌های داوطلبانه را به خود اختصاص داد.

وی تأکید کرد: توسعه مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت داوطلبان، تشکل‌های مردم‌نهاد و خیرین از مهم‌ترین راهبردهای جمعیت هلال احمر برای گسترش خدمات حمایتی، درمانی و محرومیت‌زدایی در سراسر کشور است.