اجرای بیش از ۴۴۰۰ طرح محرومیتزدایی در کشور
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از اجرای بیش از چهار هزار و ۴۰۰ طرح محرومیتزدایی در سراسر کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: این طرحها با مشارکت نزدیک به ۱۹ هزار داوطلب و صدها تشکل مردمنهاد اجرا شده است.
به گزارش ایلنا از جمعیت هلال احمر، وحید عزتی با تشریح عملکرد سازمان داوطلبان در سال گذشته، اظهار کرد: چهار هزار و ۴۰۰ طرح محرومیتزدایی در نقاط مختلف کشور با مشارکت ۱۸ هزار و ۸۷۵ داوطلب حقیقی و ۷۶۱ تشکل مردمنهاد اجرا شد.
وی افزود: در همین مدت بیش از ۲۰ هزار فعالیت داوطلبانه با هدف کمکرسانی به مردم انجام شد که با مشارکت ۱۱۵ هزار داوطلب، یک میلیون و ۶۶۳ هزار نفر را تحت پوشش قرار داد.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سلامت گفت: یکی از برنامههای مهم این سازمان، برپایی ایستگاههای سلامت با هدف غربالگری عمومی و ارائه خدمات اولیه بهداشتی در مناسبتها و رویدادهای مختلف است که تعداد این ایستگاهها در سال گذشته از ۱۲ هزار و ۴۰۰ مورد فراتر رفت.
استقبال مردم از طرح «سهام نیکوکاری ایرانیان»
عزتی از استقبال مردم از طرح «سهام نیکوکاری ایرانیان» خبر داد و افزود: در راستای توسعه فرهنگ نوعدوستی و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی در بدنه جمعیت هلال احمر، این طرح به اجرا درآمد و طی سال گذشته ۳۹۸ هزار سهم نیکوکاری توسط خیرین و نیکوکاران خریداری شد.
وی به خدماترسانی در مناطق کمبرخوردار اشاره کرد و گفت: برای ارتقای دسترسی ساکنان مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی، هزار و ۷۵۶ کاروان سلامت به روستاها و مناطق دورافتاده اعزام شد.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر افزود: در قالب این کاروانها، ۳۲۱ هزار نفر از خدمات بهداشتی و درمانی بهرهمند شدند و بیش از ۵۴ هزار بسته غذایی و بهداشتی نیز میان خانوارهای نیازمند توزیع شد.
عزتی درباره پراکندگی فعالیتها در سطح کشور نیز گفت: بیشترین تعداد کاروانهای سلامت در سال گذشته به استانهای فارس، خراسان رضوی و البرز اعزام شد همچنین استانهای اصفهان، تهران و کرمان بیشترین تعداد طرحهای داوطلبانه را به خود اختصاص داد.
وی تأکید کرد: توسعه مشارکتهای مردمی و استفاده از ظرفیت داوطلبان، تشکلهای مردمنهاد و خیرین از مهمترین راهبردهای جمعیت هلال احمر برای گسترش خدمات حمایتی، درمانی و محرومیتزدایی در سراسر کشور است.