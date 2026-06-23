کشف کلاشینکف از مخفیگاه متهم ارعاب شهروندان در تهران

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: در پی افزایش شکایات مردمی و تداوم اقدامات تهدیدآمیز این فرد، رسیدگی به پرونده و شناسایی متهم در دستور کار مأموران پایگاه سوم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت. بررسی‌های فنی و اطلاعاتی نشان داد متهم دارای سوابق متعدد در زمینه ارعاب و تهدید بوده و در برخی موارد نیز با استفاده از سلاح، اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان کرده است.

با توجه به تعدد شکات و حساسیت موضوع، تیم‌های عملیاتی پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و رصد مستمر تحرکات متهم، مخفیگاه وی را در محلی خارج از محل سکونتش شناسایی کردند و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه موفق به دستگیری او شدند.

در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف مجهز به دوربین، مقادیری مهمات، یک قبضه نیمچه، قمه و سایر اقلام مرتبط کشف و ضبط شد.

متهم در جریان بازجویی‌های اولیه به استفاده از سلاح برای تهدید شهروندان اعتراف کرده است. در نهایت، با تکمیل پرونده، احراز جرائم انتسابی، وجود ادله کافی و با توجه به سوابق متهم و تعدد شکات، وی با صدور قرار قضایی روانه زندان شد.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان امنیت عمومی اعلام کرد: افرادی که با رفتارهای خشونت‌آمیز و اقدامات مجرمانه درصدد برهم زدن آرامش جامعه هستند، بدانند پلیس با اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر و عملیات هدفمند، لحظه‌ای از شناسایی، تعقیب و برخورد قانونی با آنان غافل نخواهد شد.