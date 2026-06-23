به گزارش ایلنا، علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورا در جریان ارائه گزارش تمهیدات شهرداری تهران برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با بیان اینکه حوادثی را در مراسم منا، تشییع شهید سلیمانی و شهید رئیسی شاهد بودیم، اظهار کرد: با توجه به این موضوع باید تمهیدات لازم پیش بینی شود که حادثه ای رخ ندهد.

انسداد مسیرها به اپلیکیشن‌های مسیریاب اطلاع داده شود

وی با بیان اینکه اپراتورها تهمیداتی در نظر بگیرند که در این ایام شاهد انسداد خطوط تلفن همراه نباشیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم پیش بینی اپلیکیشن های مسیریاب و اطلاع رسانی و راهنمایی مردم برای حضور در مراسم است. به طوری که انسداد مسیرها به اپلیکیشن‌های مسیریاب اطلاع داده شود تا مردم برای یافتن بهتر مسیر دچار مشکل نشوند.

در ادامه مهدی اقراریان، رییس کمیته حقوقی شورا شهر نیز تاکید کرد بهتر است آماری از تعداد چشمه های سرویس بهداشتی و مواردی از این قبیل ارائه شود تا بتوان بهتر برای خدمات دهی به افراد حاضر در این مراسم برنامه ریزی کرد.

زمان تشییع با توجه به ازدحام جمعیت طولانی نباشد

سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان این پیشنهاد که خط ویژه اتوبوس مسیر تهرانپارس- میدان آزادی برای برگزاری مراسم تشییع ساماندهی شود، گفت: پیشنهاد بنده این است که تشییع پیکر رهبر شهید از این مسیر صورت بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه زمان تشییع با توجه به ازدحام جمعیت نباید طولانی باشد، تصریح کرد: اطلاع رسانی های لازم به مردم برای استفاده از خدمات، حمل و نقل عمومی، پارکینگ و سرویس های بهداشتی صورت بگیرد.

آقامیری با اشاره به استفاده از توان نیروهای مردمی در برگزاری مراسم تشییع، یادآور شد: پیشنهاد بنده این است که از ظرفیت اعضای شورا نیز در انجام برخی اقدمات استفاده شود.

مسیر تردد خودروهای امدادی مشخص شود

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن تقدیر از شهرداری برای همکاری در برگزاری این مراسم، گفت: برای برگزاری مراسم تشییع سنگ تمام بگذاریم.

وی ادامه داد: سناریوها برای برگزاری مراسم وداع و تشییع باید جداگانه ارائه شود. برای برگزاری مراسم وداع باید مسیر گسترده اطراف مصلی را جهت تردد شهروندان در نظر بگیریم.

تشکری هاشمی همچنین تصریح کرد: خدمات دهی ۲۴ ساعته به مردم برای برگزاری مراسم تشییع در نظر گرفته شود. با توجه به انبوه جمعیت، خطر آسیب دیدن شهروندان روی پل ها، شکستگی هندریل ها و یا سقوط از روی پل ها وجود دارد. باید این نقاط مدیریت شود. جمعیت در ایستگاه های مترو نیز باید کنترل شود تا شاهد حادثه در این نقاط نباشیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا تأکید کرد: شرکت بهره برداری مترو نسبت به جابجایی قطارها در خطوط اقدام کند و سرفاصله ها در خطوط پرتقاضا کمتر باشد.

وی افزود: حادثه منا دقیقاً به این دلیل اتفاق افتاد که برخی مسیرها مسدود شد. خیابان های اطراف باید باز باشد تا به جمعیت فشار وارد نشود. عدم انسداد برای جمعیت عبوری نیز اهمیت دارد. برای مثال موکب ها نباید موجب انسداد معابر شوند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه مسیر تردد خودروهای امدادی باید مشخص باشد، اظهار کرد: اطلاع رسانی در مورد این مسیرها باید صورت بگیرد تا شهروندان در جریان برنامه ها قرار بگیرند.

به گزارش شهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه سنجش پل ها انجام شده است، گفت: سنجش مقاومت پل کریمخان صورت گرفته اما از ارزیابی وضعیت پل انقلاب اطلاعی نداریم. البته خطر تردد برای شهروندان به صورت پیاده وجود ندارد و تنها خطر سقوط افراد است که باید موارد ایمنی رعایت شود.

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