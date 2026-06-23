فرصت غیرقابل تمدید رفع نقص مدارک آزمون فلوشیپ ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کرد که تمامی متقاضیان ثبت‌نام در آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ می‌توانند از روز دوشنبه اول تیرماه تا جمعه پنجم تیرماه، با وارد کردن کد رهگیری در سامانه سنجش آموزش پزشکی، از نتیجه بررسی مدارک خود مطلع شوند.

بر این اساس بخشی از داوطلبان دارای نقص یا کمبود مدرک شناخته شده‌اند و این افراد می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده، مطابق راهنمای ارسال مدارک، نسبت به تکمیل و اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی همچنین تأکید کرده است که با توجه به محدودیت‌های اجرایی، مهلت پنج‌روزه تعیین‌شده برای رفع نقص مدارک به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و پس از پایان این مهلت، هیچ‌گونه درخواستی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود.

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